İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
26.02.2024 15:53
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251918
BIST
'
17:289.355
En Düşük
|Değişim
|: -0,20%
|| -18,77
|Açılış
|: 9.411
|
|Önceki Kapanış
|: 9.374
|
9.319
En Yüksek
9.450
17:2831,1276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0885
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3383
En Düşük
31,0180
17:2833,8246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,2020
|Açılış
|: 33,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
33,9189
En Düşük
33,6235
17:282.030,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,80
|Açılış
|: 2.030,77
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,57
|
2.048,61
En Düşük
2.028,08
BIST En Aktif Hisseler17:28
|LMKDC
|21,56
|10.632.745
|% 10,00
|
|KLSER
|82,50
|678.910.673
|% 10,00
|
|ALCTL
|149,60
|227.677.043
|% 10,00
|
|KTLEV
|119,90
|373.103.440
|% 10,00
|
|NETAS
|86,35
|157.650.202
|% 10,00
|
|PSGYO
|7,65
|1.204.783.527
|% -10,00
|
|AYCES
|1.000,00
|889.043.324
|% -9,99
|
|BRMEN
|5,02
|1.167.651
|% -7,04
|
|ARASE
|71,60
|838.631.255
|% -6,53
|
|OZGYO
|6,69
|220.939.096
|% -6,43
|
|THYAO
|286,00
|12.069.904.105
|% -0,17
|
|MIATK
|77,10
|6.095.548.842
|% 9,99
|
|BORSK
|52,70
|5.453.647.732
|% 2,13
|
|ISCTR
|28,38
|5.261.194.728
|% -1,25
|
|EREGL
|46,00
|5.132.478.307
|% -1,08
|
|EKGYO
|11,37
|2.287.987.196
|% -2,24
|
|ZOREN
|5,76
|1.082.503.787
|% -2,70
|
|ISCTR
|28,38
|5.261.194.728
|% -1,25
|
|PSGYO
|7,65
|1.204.783.527
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,44
|327.242.240
|% -2,40
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1246
|31,1276
|% 0,29
|
|Euro
|33,7870
|33,8246
|% 0,60
|
|Sterlin
|39,3727
|39,5702
|% 0,42
|
|Frank
|35,2310
|35,4433
|% 0,42
|
|Riyal
|8,2739
|8,3154
|% 0,27
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,53
|22,57
|% 0,66
|
|Platin
|881,32
|881,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|958,55
|962,24
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,67
|80,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,83
|2.027,08
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:28
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