İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi
12.06.2020 11:11
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )
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Türkçe
Temerrüt İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/06/2020
Bildirim İçeriği
İşlem Türü
Temerrüt Alışı (Default Purchase)
İlgili Pazar
Pay Piyasası
Takas Tarihi
12/06/2020
Açıklamalar
Takasbank nezdinde henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere PBIPC.TV (ISIN:TRWISMD03KS8) varant sırasında temerrüt alışı yapılacaktır. Temerrüt alışının takası BUGÜN (12/06/2020) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850905
BIST
11:26108.965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -190,44
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
108.985
En Düşük
107.833
11:266,8303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0091
|Açılış
|: 6,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
11:267,7456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0145
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
11:26381,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,08
|Açılış
|: 381,22
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,23
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|12,98
|24.432.481
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|54.058.722
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,34
|43.361.253
|% 9,88
|
|EKIZ
|10,69
|1.735.040
|% 9,53
|
|MIPAZ
|5,10
|49.626.295
|% 8,28
|
|CASA
|19,35
|6.734
|% -10,00
|
|YONGA
|29,06
|31.675
|% -9,98
|
|SALIX
|9,23
|62.718
|% -9,95
|
|EGCEY
|1,45
|167.363
|% -9,94
|
|FORMT
|3,26
|1.284.323
|% -8,94
|
|ECILC
|6,03
|386.119.607
|% 5,60
|
|GARAN
|8,13
|295.622.289
|% -0,37
|
|PETKM
|3,95
|281.564.612
|% 0,51
|
|ASELS
|32,10
|274.709.953
|% -0,43
|
|EKGYO
|1,95
|265.021.715
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,95
|265.021.715
|% 0,52
|
|IHLGM
|1,58
|205.747.415
|% 0,00
|
|TSKB
|1,26
|115.834.174
|% 1,61
|
|IEYHO
|0,74
|66.331.431
|% 1,37
|
|YYAPI
|0,96
|78.608.971
|% 5,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5989
|8,6420
|% 0,04
|
|Frank
|7,1971
|7,2404
|% -0,27
|
|Riyal
|1,8141
|1,8232
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|7,17
|
|Altın Gr.
|381
|381
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.490
|4,20
|
|Tam
|2.537
|2.558
|4,40
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|2,10
|
|Çeyrek
|619
|625
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,67
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|37,88
|37,88
|-0,67
|
Seans Raporu
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-
11:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -393, 79 kaybederek (% -0.31 ) 126, 330
-
11:34
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ECILC, MRDIN, GARAN
-
11:34XU100
Endeks 108, 914 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 22 altında . İşlem hacmi 4, 603.00 milyon TL de
-
11:29XU100
Endeks 108, 780 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 4, 466.00 milyon TL de
-
11:28IZTAR
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 5.76 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 526 adet işlem