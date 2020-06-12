İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi









İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTemerrüt İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12/06/2020Bildirim İçeriğiİşlem TürüTemerrüt Alışı (Default Purchase)İlgili PazarPay PiyasasıTakas Tarihi12/06/2020AçıklamalarTakasbank nezdinde henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere PBIPC.TV (ISIN:TRWISMD03KS8) varant sırasında temerrüt alışı yapılacaktır. Temerrüt alışının takası BUGÜN (12/06/2020) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850905BIST