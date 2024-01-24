***ISTFK*** İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.( Değerleme Raporu
24.01.2024 12:02
***ISTFK*** İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.01.2024
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kredi Derecelendirme
Rapor Tarihi
24.01.2024
Açıklamalar
İstanbul Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242441
BIST
'
12:308.007
En Düşük
|Değişim
|: 0,72%
|| 57,18
|Açılış
|: 7.983
|
|Önceki Kapanış
|: 7.950
|
7.939
En Yüksek
8.019
12:3030,2842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1088
|Açılış
|: 30,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,6014
En Düşük
29,9313
12:3033,0468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2375
|Açılış
|: 32,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,3708
En Düşük
32,5376
12:301.979,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 9,92
|Açılış
|: 1.979,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,15
|
1.995,65
En Düşük
1.952,72
BIST En Aktif Hisseler12:28
|DIRIT
|16,39
|4.057.049
|% 10,00
|
|ULAS
|23,10
|13.832.141
|% 10,00
|
|PKART
|49,72
|23.483.200
|% 10,00
|
|BYDNR
|31,70
|196.190.818
|% 9,99
|
|BAYRK
|29,06
|23.622.148
|% 9,99
|
|OYAYO
|27,08
|10.695.977
|% -4,98
|
|EUKYO
|16,85
|5.360.902
|% -4,86
|
|EKIZ
|34,56
|313.943
|% -4,79
|
|ERSU
|18,50
|2.637.786
|% -4,74
|
|SONME
|65,20
|5.350.150
|% -4,40
|
|THYAO
|251,00
|2.339.431.305
|% 0,88
|
|BINHO
|438,00
|1.940.439.922
|% 0,57
|
|ISCTR
|24,48
|1.901.841.745
|% 2,51
|
|YKBNK
|21,30
|1.861.887.571
|% 2,21
|
|EREGL
|41,72
|1.846.027.577
|% -1,46
|
|YKBNK
|21,30
|1.861.887.571
|% 2,21
|
|ISCTR
|24,48
|1.901.841.745
|% 2,51
|
|EKGYO
|9,31
|721.087.062
|% -0,96
|
|EREGL
|41,72
|1.846.027.577
|% -1,46
|
|REEDR
|24,78
|1.037.113.524
|% 5,63
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2781
|30,2825
|% 0,35
|
|Euro
|33,0503
|33,0627
|% 0,77
|
|Sterlin
|38,4224
|38,6151
|% 0,63
|
|Frank
|34,8281
|35,0379
|% 0,86
|
|Riyal
|8,0501
|8,0905
|% 0,31
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,73
|22,77
|% 0,66
|
|Platin
|910,99
|912,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|964,04
|968,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,00
|80,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,38
|2.032,64
|% 0,66
|