***ISTFK*** İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.( Değerleme Raporu









***ISTFK*** İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.01.2024Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşİSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiKredi DerecelendirmeRapor Tarihi24.01.2024Açıklamalarİstanbul Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242441BIST