***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler30.000 254 1.368 2.014 6.399 40.035 40.035TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye30.000 254 1.368 2.014 6.399 40.035 40.035Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-39 6.089 6.050 6.050Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar Dağıtımı6.399 -6.399 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar6.399 -6.399 0DiğerDönem Sonu Bakiyeler30.000 215 1.368 8.413 6.089 46.085 46.085Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler30.000 75 1.368 8.413 17.102 56.958 56.958Hataların Düzeltilmesinin Etkisi-345 345Yeni Bakiye30.000 -270 1.713 8.413 17.102 56.958 56.958Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-204 11.351 11.147 11.147Kar Dağıtımı17.102 -17.102Yedeklere Aktarılan Tutarlar17.102 -17.102Dönem Sonu Bakiyeler30.000 -474 1.713 25.515 11.351 68.105 68.105Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER54.714 0 54.714 42.316 0 42.316GARANTİ VE KEFALETLER2 25.067 0 25.067 19.921 0 19.921Teminat Mektupları25.067 0 25.067 19.921 0 19.921Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları25.067 0 25.067 19.921 0 19.921Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 0 0 0 0 0Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER29.647 0 29.647 22.395 0 22.395Cayılamaz Taahhütler29.647 0 29.647 22.395 0 22.395Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler29.647 0 29.647 22.395 0 22.395Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER3 0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER0 0 0 0 0 0Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Çekler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER0 0 0 0 0 0Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Teminat Senetleri0 0 0 0 0 0Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul0 0 0 0 0 0Diğer Rehinli Kıymetler