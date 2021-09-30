***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarİstanbul Varlık Yönetim A.Ş.'nin 30.06.2021 Ara Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965946BIST