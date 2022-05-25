***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
25.05.2022 16:36
***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/04/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
15/04/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021
Tarih
28/04/2022
Saati
14:30
Adresi
Maslak Mah. AOS 55. Sk. N2 42 Maslak Sitesi Ofis 3 Daire:207 34485 Sarıyer/İstanbul
Gündem
1-Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2-Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3- 2021 yılına ait Bağımsız Denetim raporunun okunması, 4- 2021 yılına ait Finansal raporların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5- 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6- Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, 7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 8- 2021 yılına ait şirket karının kullanım şekli ile dağıtılacak kar payı oranlarının belirlenmesi, 9- Şirketimiz esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9'uncu maddesinin "Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları haiz olarak seçilecek en az 3 (üç) en çok 7 (yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür" şeklinde tadil edilmesi hususunda karar alınması, 10- 2022 yılı için bağımsız denetçinin belirlenmesi, 11- Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Genel Kurul Toplantı Tutanağı ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
25/05/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 28.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 25.05.2022 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032381
BIST