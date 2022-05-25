***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29/04/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi15/04/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2021Tarih28/04/2022Saati14:30AdresiMaslak Mah. AOS 55. Sk. N2 42 Maslak Sitesi Ofis 3 Daire:207 34485 Sarıyer/İstanbulGündem1-Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2-Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3- 2021 yılına ait Bağımsız Denetim raporunun okunması, 4- 2021 yılına ait Finansal raporların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5- 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6- Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, 7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 8- 2021 yılına ait şirket karının kullanım şekli ile dağıtılacak kar payı oranlarının belirlenmesi, 9- Şirketimiz esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9'uncu maddesinin "Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları haiz olarak seçilecek en az 3 (üç) en çok 7 (yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür" şeklinde tadil edilmesi hususunda karar alınması, 10- 2022 yılı için bağımsız denetçinin belirlenmesi, 11- Dilekler ve kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Toplantı Tutanağı ektedir.Genel Kurul Tescil Tarihi25/05/2022AçıklamalarŞirketimizin 28.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 25.05.2022 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032381BIST