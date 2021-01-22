***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi









***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 07.01.2021 tarih ve 2/2 sayılı toplantısında İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.'nin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebi olumlu karşılanmış olup, 135.000.000- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin (nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla) ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanmıştır. Açıklamaya ilişkin olarak İhraç Belgesi ve Eki'ne ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904009BIST