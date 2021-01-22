***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi
22.01.2021 18:21
***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 07.01.2021 tarih ve 2/2 sayılı toplantısında İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.'nin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebi olumlu karşılanmış olup, 135.000.000- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin (nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla) ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanmıştır. Açıklamaya ilişkin olarak İhraç Belgesi ve Eki'ne ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904009
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -9,12
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.526
18:057,3929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0250
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
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7,4431
En Düşük
7,3627
18:059,0087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0334
|Açılış
|: 9,0100
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|Önceki Kapanış
|: 8,9550
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9,0510
En Düşük
8,9597
18:05440,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,42
|Açılış
|: 440,75
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|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
437,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|474,10
|45.100.218
|% 10,00
|
|ALKA
|17,82
|48.610.993
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|31.443.712
|% 10,00
|
|OZRDN
|12,87
|20.805.556
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.888.277
|% 10,00
|
|COSMO
|14,97
|5.208.586
|% -9,98
|
|UFUK
|19,75
|1.163.083
|% -9,98
|
|YAPRK
|124,50
|35.520.666
|% -9,78
|
|KERVN
|1,37
|5.883.343
|% -8,67
|
|ERSU
|5,24
|101.933.878
|% -7,42
|
|GARAN
|9,76
|2.116.091.769
|% -2,59
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|KOZAL
|114,40
|1.138.972.798
|% 0,97
|
|HLGYO
|4,24
|916.780.705
|% 9,56
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|EKGYO
|2,49
|852.117.550
|% -0,80
|
|SKBNK
|1,58
|438.150.226
|% -0,63
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|IHLGM
|1,48
|336.964.467
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3898
|7,3929
|% 0,34
|
|Euro
|9,0029
|9,0087
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,0747
|10,1252
|% -0,16
|
|Frank
|8,3147
|8,3648
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9658
|1,9756
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-13,61
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,55
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,11
|
|B. Petrol
|55,61
|55,61
|-0,49
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Seans Raporu
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