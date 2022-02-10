***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi









***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 150.000.000-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği Tahvil/Bonoların yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.02.2022 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ektedir.Konuya ilişkin 08.02.2022 tarihinde gönderilen açıklama ilgili şablondan tekrar gönderilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000821BIST