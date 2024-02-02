***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi









***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 500.000.000-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği Tahvil/Bonoların yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 31.01.2024 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246403BIST