***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Başvurumuz HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 27.12.2021İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000Pa8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak 1- Bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip azami 200.000.000 TL (İkiyüzmilyonTürkLirası) nominal değerli borçlanma aracının yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesine, 2- Bu çerçevede ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiş olup 30.12.2021 ta