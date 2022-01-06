***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.01.2022 16:31
***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Başvurumuz Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.12.2021
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Pa8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak 1- Bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip azami 200.000.000 TL (İkiyüzmilyonTürkLirası) nominal değerli borçlanma aracının yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesine, 2- Bu çerçevede ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiş olup 30.12.2021 ta
17:132.016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 10,80
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
17:1313,7769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1088
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
17:1315,6089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1440
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
17:13789,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -5,18
|Açılış
|: 789,69
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler17:13
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|ORCAY
|29,14
|12.490.018
|% 9,96
|
|HUBVC
|10,07
|14.841.737
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|INDES
|7,60
|146.583.122
|% 8,88
|
|ELITE
|22,04
|47.259.848
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,06
|67.436.969
|% -9,72
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|YBTAS
|13.906,40
|42.572
|% -5,85
|
|BALAT
|9,04
|567.610
|% -5,54
|
|THYAO
|25,04
|3.181.286.364
|% 4,77
|
|EREGL
|30,56
|2.296.775.656
|% -0,97
|
|GARAN
|11,52
|2.186.312.954
|% 0,61
|
|SISE
|14,82
|1.858.124.342
|% 2,85
|
|KRDMD
|10,50
|1.602.700.419
|% 1,94
|
|YKBNK
|3,51
|1.083.425.464
|% 0,00
|
|GARAN
|11,52
|2.186.312.954
|% 0,61
|
|EKGYO
|2,28
|392.680.609
|% -0,44
|
|PETKM
|9,41
|1.430.925.100
|% 6,45
|
|KRDMD
|10,50
|1.602.700.419
|% 1,94
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7624
|13,7769
|% 0,80
|
|Euro
|15,5680
|15,6089
|% 0,93
|
|Sterlin
|18,5260
|18,6189
|% 0,42
|
|Frank
|14,8802
|14,9698
|% 0,41
|
|Riyal
|3,6456
|3,6639
|% 0,57
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-21,16
|
|Altın Gr.
|791
|791
|-3,57
|
|Cumhuriyet
|5.272
|5.351
|11,00
|
|Tam
|5.238
|5.374
|3,42
|
|Yarım
|2.532
|2.600
|1,65
|
|Çeyrek
|1.270
|1.300
|0,83
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,13
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|9,74
|9,75
|-0,25
|
|B. Petrol
|82,50
|82,50
|1,70
|