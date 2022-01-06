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***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

06.01.2022 16:31
***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Başvurumuz Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 27.12.2021
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Pa8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak 1- Bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip azami 200.000.000 TL (İkiyüzmilyonTürkLirası) nominal değerli borçlanma aracının yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesine, 2- Bu çerçevede ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiş olup 30.12.2021 ta
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UZERB 46,56 1.558.363 % 9,97  
ORCAY 29,14 12.490.018 % 9,96  
HUBVC 10,07 14.841.737 % 9,93  
DOBUR 103,10 7.414.746 % 9,91  
INDES 7,60 146.583.122 % 8,88  
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Altın Ons 1.789 1.789 -21,16  
Altın Gr. 791 791 -3,57  
Cumhuriyet 5.272 5.351 11,00  
Tam 5.238 5.374 3,42  
Yarım 2.532 2.600 1,65  
Çeyrek 1.270 1.300 0,83  
Gümüş.Ons 22,10 22,13 -0,62  
Gümüş Gr. 9,74 9,75 -0,25  
B. Petrol 82,50 82,50 1,70  
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