***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.12.2022 18:09
aç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 05.12.2022 tarih 2022/26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 300.000.000 TL (ÜçyüzmilyonTürkLirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084481
BIST
17:594.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -5,20
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:5918,6396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6877
En Düşük
18,5992
17:5919,5770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0523
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5555
17:591.060,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -16,59
|Açılış
|: 1.060,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.060,32
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EMKEL
|5,17
|28.990.579
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.541.980
|% 10,00
|
|GLBMD
|12,87
|44.352.459
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|106.293.221
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|314.232.891
|% 9,99
|
|ERCB
|101,70
|105.349.549
|% -10,00
|
|SNICA
|35,10
|1.449.794.963
|% -10,00
|
|SASA
|108,00
|755.700.674
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|370.101.748
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|106.794.459
|% -9,98
|
|THYAO
|138,60
|14.530.361.131
|% 8,03
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ASELS
|49,78
|6.147.435.546
|% 5,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,15
|3.296.116.709
|% -2,78
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|TSKB
|4,01
|1.013.268.917
|% -0,74
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6345
|18,6396
|% 0,03
|
|Euro
|19,5581
|19,5770
|% -0,27
|
|Sterlin
|22,6378
|22,7514
|% -0,80
|
|Frank
|19,7051
|19,8238
|% -0,43
|
|Riyal
|4,9440
|4,9688
|% 0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-27,14
|
|Altın Gr.
|1.060
|1.061
|-16,45
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.112
|7.180
|-94,00
|
|Yarım
|3.449
|3.510
|-46,00
|
|Çeyrek
|1.730
|1.755
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,24
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|13,31
|13,33
|-0,54
|
|B. Petrol
|84,29
|84,29
|-1,28
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59DAGHL
Yüzde 4.83 oranında artışla 12.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 933 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 4.62 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 270, 461 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde 8.18 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 753, 527 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, THYAO, ASELS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 08 artarak (% 0.26 ) 4, 347