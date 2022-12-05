***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









aç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimizin 05.12.2022 tarih 2022/26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 300.000.000 TL (ÜçyüzmilyonTürkLirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084481BIST