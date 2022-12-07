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***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

07.12.2022 18:35
***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Başvurumuz Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 05.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.12.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 05.12.2022 tarihinde duyurulan 2022/26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip azami 300.000.000 TL (ÜçyüzmilyonTürkLirası) nominal değerli borçlanma aracının yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 06.12.2022 tarihinde ihraç belgesi onayı için başvuru yapılmıştır. Başvuru Formu ve onaysız ihraç belgesi ekte bulunmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085590


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Tam 7.193 7.249 49,00  
Yarım 3.483 3.544 24,00  
Çeyrek 1.747 1.771 11,00  
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Gümüş Gr. 13,59 13,61 0,30  
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