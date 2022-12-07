***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Başvurumuz HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 05.12.2022İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 06.12.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz 05.12.2022 tarihinde duyurulan 2022/26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip azami 300.000.000 TL (ÜçyüzmilyonTürkLirası) nominal değerli borçlanma aracının yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 06.12.2022 tarihinde ihraç belgesi onayı için başvuru yapılmıştır. Başvuru Formu ve onaysız ihraç belgesi ekte bulunmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085590BIST