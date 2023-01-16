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***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

16.01.2023 17:54
***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 05.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.01.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.01.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 200.000.000-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği Tahvil/Bonoların yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 12.01.2023 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İstanbul Varlık - Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102643


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Tam 7.836 7.902 92,00  
Yarım 3.818 3.867 45,00  
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Gümüş Gr. 14,61 14,63 -0,03  
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