***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 05.12.2022İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 06.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 12.01.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.01.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin 200.000.000-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği Tahvil/Bonoların yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 12.01.2023 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İstanbul Varlık - Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102643BIST