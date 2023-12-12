***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt içinde 600.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının ihraç edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve ilgili SPK başvurusu hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 11.12.2023İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 11.12.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 11.12.2023 tarih ve 2023/18 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, 600.000.000 TL (AltıyüzmilyonTürkLirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli/nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, borçlanma aracı ihraç edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış olup, başvuru formu ve onaysız ihraç belgesi ekte yeralmaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu.pdfEK: 2 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224950BIST