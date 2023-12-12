***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.12.2023 17:20
***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt içinde 600.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının ihraç edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve ilgili SPK başvurusu hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 11.12.2023
İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.12.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 11.12.2023 tarih ve 2023/18 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, 600.000.000 TL (AltıyüzmilyonTürkLirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli/nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, borçlanma aracı ihraç edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış olup, başvuru formu ve onaysız ihraç belgesi ekte yeralmaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224950
BIST