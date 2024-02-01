***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
01.02.2024 18:02
***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 11.12.2023
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.12.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.01.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 31.01.2025
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 500.000.000-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği Tahvil/Bonoların yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 31.01.2024 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İstanbul Varlık İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246185
BIST