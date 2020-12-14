***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 8 Aralık 2020 tarih ve 2020/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 135.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. Başvuru Formu ve ihraç belgesi ekte bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893022BIST