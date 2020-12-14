***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.12.2020 15:26
***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 8 Aralık 2020 tarih ve 2020/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 135.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. Başvuru Formu ve ihraç belgesi ekte bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893022
BIST
16:541.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 22,00
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.394
En Düşük
1.378
16:547,8487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0066
|Açılış
|: 7,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8243
16:549,5565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0531
|Açılış
|: 9,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
16:54462,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,07
|Açılış
|: 462,67
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
459,28
BIST En Aktif Hisseler16:53
|VERTU
|10,67
|28.224.213
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.159.502
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|571.783
|% 9,99
|
|OZKGY
|5,51
|351.796.079
|% 9,98
|
|OZKGY
|5,51
|351.796.079
|% 9,98
|
|SEYKM
|25,08
|9.909.359
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|3.367.197
|% -9,98
|
|COSMO
|7,16
|445.500
|% -9,94
|
|BERA
|19,68
|216.913.942
|% -9,89
|
|BASCM
|10,81
|175.028
|% -9,16
|
|PETKM
|4,91
|1.998.024.006
|% 2,51
|
|SISE
|7,36
|1.990.514.345
|% 1,80
|
|GARAN
|9,74
|1.840.881.178
|% 2,20
|
|THYAO
|12,64
|1.706.712.053
|% 1,85
|
|KRVGD
|16,12
|1.583.667.036
|% 1,32
|
|PETKM
|4,91
|1.998.024.006
|% 2,51
|
|ODAS
|3,93
|1.266.774.506
|% 7,67
|
|YKBNK
|3,09
|862.112.300
|% 3,00
|
|SISE
|7,36
|1.990.514.345
|% 1,80
|
|KRDMD
|5,35
|1.294.944.647
|% 0,38
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8477
|7,8530
|% 0,14
|
|Euro
|9,5504
|9,5581
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,5212
|10,5740
|% 1,74
|
|Frank
|8,8477
|8,9010
|% 0,73
|
|Riyal
|2,0917
|2,1022
|% 0,34
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-11,68
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|3.068
|3.114
|-17,00
|
|Tam
|3.051
|3.128
|-22,77
|
|Yarım
|1.474
|1.513
|-11,01
|
|Çeyrek
|740
|756
|-5,51
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,01
|
|B. Petrol
|50,66
|50,66
|0,68
|