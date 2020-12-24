***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.12.2020 13:01
***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 8 Aralık 2020 tarih ve 2020/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 135.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu çerçevesinde 30.06.2020 tarihli finansal tablolarımız ile söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporumuz ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894736
BIST
14:561.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,06
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.428
En Düşük
1.415
14:567,5735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0670
|Açılış
|: 7,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,5541
14:569,2377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0925
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,3717
En Düşük
9,2200
14:56457,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,77
|Açılış
|: 457,27
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
454,94
BIST En Aktif Hisseler14:54
|BRSAN
|33,66
|291.718.289
|% 10,00
|
|BASCM
|12,65
|583.575
|% 10,00
|
|POLTK
|405,30
|2.125.799
|% 9,99
|
|ECZYT
|28,46
|92.138.481
|% 9,97
|
|SNKRN
|16,33
|1.334.635
|% 9,97
|
|EMNIS
|30,78
|931.260
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,41
|718.263.902
|% -8,58
|
|NIBAS
|64,50
|11.048.987
|% -7,86
|
|PEKGY
|2,86
|631.669.117
|% -7,74
|
|CRFSA
|79,40
|11.589.371
|% -6,42
|
|GARAN
|10,09
|2.475.045.577
|% 1,31
|
|THYAO
|12,79
|1.232.440.645
|% 2,65
|
|ECILC
|7,80
|1.143.591.916
|% 7,14
|
|SKBNK
|1,56
|932.873.653
|% -1,27
|
|PETKM
|5,07
|899.912.045
|% 0,40
|
|SKBNK
|1,56
|932.873.653
|% -1,27
|
|GARAN
|10,09
|2.475.045.577
|% 1,31
|
|YKBNK
|3,08
|735.226.521
|% 0,98
|
|PEKGY
|2,86
|631.669.117
|% -7,74
|
|HLGYO
|3,41
|718.263.902
|% -8,58
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5682
|7,5745
|% -0,86
|
|Euro
|9,2264
|9,2411
|% -0,95
|
|Sterlin
|10,2668
|10,3182
|% -0,23
|
|Frank
|8,4918
|8,5430
|% -0,93
|
|Riyal
|2,0129
|2,0230
|% -0,85
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|3,95
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-2,99
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-15,00
|
|Tam
|3.013
|3.089
|-16,10
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-7,79
|
|Çeyrek
|730
|747
|-3,89
|
|Gümüş.Ons
|25,79
|25,83
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|50,93
|50,93
|-0,31
|