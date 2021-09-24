***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.09.2021 18:18
***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2021 tarih ve 2/2 sayılı kararıyla uygun görülen 135 milyon TL ihraç limiti kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 273 gün vadeli, sabit faizli (%19,50), 3 ayda bir kupon ödemeli, 25 milyon TL tutarında finansman bonosu ihracı 24.09.2021 tarihinde Ünlü Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965225
BIST
18:051.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -16,78
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.376
18:058,8643
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1024
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8786
En Düşük
8,7526
18:0510,3887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0796
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
18:05499,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 8,22
|Açılış
|: 499,10
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALBRK
|1,65
|77.517.940
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,99
|34.472.305
|% 10,00
|
|PKENT
|2.364,80
|5.081.559
|% 10,00
|
|TKURU
|210,10
|8.440.780
|% 10,00
|
|YEOTK
|73,20
|163.854.042
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,55
|5.497.497
|% -9,97
|
|NUGYO
|8,69
|113.146.211
|% -9,95
|
|KTSKR
|53,75
|16.629.025
|% -9,82
|
|AGYO
|2,96
|34.279.272
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|41.339.181
|% -9,72
|
|GARAN
|8,82
|2.134.868.458
|% -3,92
|
|THYAO
|13,62
|966.432.086
|% 2,18
|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
|% -4,96
|
|SISE
|8,19
|630.891.000
|% -0,61
|
|TUPRS
|110,80
|587.197.308
|% -0,36
|
|GARAN
|8,82
|2.134.868.458
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,32
|553.035.629
|% -2,93
|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
|% -4,96
|
|EKGYO
|1,79
|324.718.310
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,14
|570.379.885
|% -3,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8607
|8,8643
|% 1,17
|
|Euro
|10,3765
|10,3887
|% 0,77
|
|Sterlin
|12,0760
|12,1366
|% 0,76
|
|Frank
|9,5393
|9,5968
|% 1,07
|
|Riyal
|2,3556
|2,3674
|% 1,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|499
|499
|8,31
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|39,00
|
|Tam
|3.277
|3.359
|37,24
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|18,01
|
|Çeyrek
|794
|812
|9,01
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58DESPC
Yüzde -8.26 oranında düşüşle 9.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 236, 113 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 39 kaybederek (% -1.49 ) 1, 476
-
17:57
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TKURU, IEYHO
-
17:57XU100
Endeks 1, 382 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 36 altında . İşlem hacmi 12, 074.00 milyon TL de
-
17:57KIMMR
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 218, 284, 150 adet işlem