***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2021 tarih ve 2/2 sayılı kararıyla uygun görülen 135 milyon TL ihraç limiti kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 273 gün vadeli, sabit faizli (%19,50), 3 ayda bir kupon ödemeli, 25 milyon TL tutarında finansman bonosu ihracı 24.09.2021 tarihinde Ünlü Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965225BIST