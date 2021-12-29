***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









28.06.2022 29.06.2022 5,54523 07.10.2022 06.10.2022 07.10.2022 6,0274Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2021 tarih ve 2/2 sayılı kararıyla uygun görülen 135 milyon TL ihraç limiti kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 282 gün vadeli, sabit faizli (%22,00), 3 ayda bir kupon ödemeli, 25 milyon TL tutarında finansman bonosu ihracı 29.12.2021 tarihinde Ünlü Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986950BIST