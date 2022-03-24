***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFIVYS62221 ISIN kodlu Finansman Bonosu Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 135.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 25.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 24.06.2022Vade (Gün Sayısı) 273Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,97Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFIVYS62221Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 24.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 24.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 24.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 3Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.12.2021 23.12.2021 24.12.2021 4,8616 1.215.400 Evet2 24.03.2022 23.03.2022 24.03.2022 4,8082 1.202.050 Evet3 24.06.2022 23.06.2022 24.06.2022 4,9151Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizce 24.09.2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFIVYS62221 ISIN kodlu 25.000.000 TL tutarındaki finansman bonosunun 24.03.2022 tarihli 2. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012731BIST