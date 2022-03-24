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***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.03.2022 18:17
***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Fai


***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFIVYS62221 ISIN kodlu Finansman Bonosu Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 135.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 273
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,97
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFIVYS62221
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 24.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 24.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 3
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.12.2021 23.12.2021 24.12.2021 4,8616 1.215.400 Evet
2 24.03.2022 23.03.2022 24.03.2022 4,8082 1.202.050 Evet
3 24.06.2022 23.06.2022 24.06.2022 4,9151
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizce 24.09.2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFIVYS62221 ISIN kodlu 25.000.000 TL tutarındaki finansman bonosunun 24.03.2022 tarihli 2. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012731


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KAPLM 74,80 54.144.770 % 10,00  
SERVE 15,07 2.212.469 % 10,00  
DOBUR 66,60 9.863.682 % 9,99  
ULUSE 70,45 13.981.671 % 9,99  
SEYKM 7,05 67.024.187 % 9,98  
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Altın Gr. 936 936 8,53  
Cumhuriyet 6.182 6.275 60,00  
Tam 6.154 6.308 61,61  
Yarım 2.975 3.051 29,81  
Çeyrek 1.492 1.526 14,90  
Gümüş.Ons 25,66 25,68 0,57  
Gümüş Gr. 12,30 12,32 0,32  
B. Petrol 120 120 -1,35  
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