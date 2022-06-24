***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.06.2022 16:30
***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFIVYS62221 ISIN kodlu Finansman Bonosu Kupon Ödemesi ve İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 135.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 273
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,97
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFIVYS62221
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 24.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.09.2021
Vade Başlangıç
17:122.566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 22,82
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
17:1217,3716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0191
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
17,2992
17:1218,3617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0838
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3709
En Düşük
18,2245
17:121.019,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,80
|Açılış
|: 1.019,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler17:10
|ECZYT
|52,80
|105.150.808
|% 10,00
|
|BASCM
|3,52
|599.035
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.049.161
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.762.091
|% 9,96
|
|SNKRN
|26,38
|7.792.469
|% 9,92
|
|UFUK
|71,40
|2.290.223
|% -9,96
|
|TBORG
|22,50
|591.654
|% -7,18
|
|TSGYO
|4,64
|35.927.109
|% -5,69
|
|BAYRK
|6,76
|17.486.085
|% -4,11
|
|EMNIS
|22,52
|135.369
|% -4,09
|
|THYAO
|50,55
|5.148.250.697
|% 0,00
|
|ASELS
|24,68
|2.173.583.740
|% 5,92
|
|EREGL
|28,06
|1.818.918.106
|% 1,74
|
|SISE
|21,94
|1.608.928.500
|% 1,76
|
|KRDMD
|12,66
|1.164.939.309
|% 0,88
|
|ODAS
|3,21
|1.014.240.707
|% -0,93
|
|YKBNK
|4,80
|822.943.751
|% -0,83
|
|TSKB
|2,12
|281.178.186
|% -2,75
|
|EKGYO
|2,61
|275.935.284
|% 0,77
|
|THYAO
|50,55
|5.148.250.697
|% 0,00
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3613
|17,3691
|% 0,10
|
|Euro
|18,3416
|18,3676
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,3141
|21,4210
|% 0,59
|
|Frank
|18,1343
|18,2435
|% 1,01
|
|Riyal
|4,6147
|4,6378
|% 0,20
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|3,88
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,25
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.891
|-56,00
|
|Tam
|6.768
|6.866
|4,00
|
|Yarım
|3.322
|3.358
|2,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.679
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,94
|20,97
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|-0,07
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,47
|