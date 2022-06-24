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***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.06.2022 16:30
***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Fai


***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFIVYS62221 ISIN kodlu Finansman Bonosu Kupon Ödemesi ve İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 135.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 273
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,97
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFIVYS62221
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 24.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.09.2021
Vade Başlangıç
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BIST En Aktif Hisseler17:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ECZYT 52,80 105.150.808 % 10,00  
BASCM 3,52 599.035 % 10,00  
BRSAN 34,36 93.049.161 % 9,99  
MAKIM 15,56 74.762.091 % 9,96  
SNKRN 26,38 7.792.469 % 9,92  
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17:10 Alış Satış %  
Dolar 17,3613 17,3691 % 0,10  
Euro 18,3416 18,3676 % 0,49  
Sterlin 21,3141 21,4210 % 0,59  
Frank 18,1343 18,2435 % 1,01  
Riyal 4,6147 4,6378 % 0,20  
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17:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.826 1.827 3,88  
Altın Gr. 1.019 1.019 3,25  
Cumhuriyet 6.789 6.891 -56,00  
Tam 6.768 6.866 4,00  
Yarım 3.322 3.358 2,00  
Çeyrek 1.664 1.679 1,00  
Gümüş.Ons 20,94 20,97 0,00  
Gümüş Gr. 11,61 11,62 -0,07  
B. Petrol 112 112 1,47  
Seans Raporu 17:10
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