***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFIVYSE2216 ISIN kodlu Finansman Bonosu Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 135.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 07.10.2022Vade (Gün Sayısı) 282Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,86Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFIVYSE2216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 29.12.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 29.12.2021Vade Başlangıç Tarihi 29.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.03.2022 28.03.2022 29.03.2022 5,4247 1.356.175 Evet2 29.06.2022 28.06.2022 29.06.2022 5,5452 1.386.300 Evet3 07.10.2022 06.10.2022 07.10.2022 6,0274Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizce 29.12.2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFIVYSE2216 ISIN kodlu 25.000.000 TL tutarındaki finansman bonosunun 29.06.2022 tarihli 2. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040002BIST