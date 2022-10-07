***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFIVYSE2216 ISIN kodlu Finansman Bonosu Kupon Ödemesi ve İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni İtfa ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 135.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 07.01.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 07.10.2022Vade (Gün Sayısı) 282Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,86Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFIVYSE2216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 29.12.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 29.12.2021Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 29.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 3Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.03.2022 28.03.2022 29.03.2022 5,4247 1.356.175 Evet2 29.06.2022 28.06.2022 29.06.2022 5,5452 1.386.300 Evet3 07.10.2022 06.10.2022 07.10.2022 6,0274 1.506.850 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.10.2022 06.10.2022 07.10.2022 25.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizce 29.12.2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFIVYSE2216 ISIN kodlu 25.000.000 TL tutarındaki finansman bonosunun 07.10.2022 tarihli 3. kupon ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069063BIST