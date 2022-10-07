***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.10.2022 17:46
***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFIVYSE2216 ISIN kodlu Finansman Bonosu Kupon Ödemesi ve İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni İtfa Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 135.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 07.01.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 282
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,86
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFIVYSE2216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 29.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.12.2021
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 29.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 3
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.03.2022 28.03.2022 29.03.2022 5,4247 1.356.175 Evet
2 29.06.2022 28.06.2022 29.06.2022 5,5452 1.386.300 Evet
3 07.10.2022 06.10.2022 07.10.2022 6,0274 1.506.850 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.10.2022 06.10.2022 07.10.2022 25.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimizce 29.12.2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFIVYSE2216 ISIN kodlu 25.000.000 TL tutarındaki finansman bonosunun 07.10.2022 tarihli 3. kupon ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069063
BIST