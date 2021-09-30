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***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

30.09.2021 18:13



***ISTVY*** İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/09/2021
Karar Sayısı
2021/13
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                       FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU'NUN
 
KARAR TARİHİ: 30.09.2021
KARAR SAYISI:  2021/13
 
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
"SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
 
 
Mali Tablo ve Raporlarımız SPK Seri II, N14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanmış olup, sunulmasından, gerçeğe uygunluğu ve doğruluğundan Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Aracı Kuruluş Yönetim Kurulumuz sorumludur. 
 
a) 30/06/2021 dönemine ilişkin Finansal Tabloların tarafımızdan incelendiğini,
 
b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Finansal Tablolar önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide olmayan finansal tabloların Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in solo finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını kabul ve beyan ederiz.
 
Saygılarımızla,
İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965947


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Gümüş Gr. 6,30 6,31 -0,03  
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