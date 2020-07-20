***ISY* *ACK* *IIH*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.07.2020 15:22
***ISY******ACK******IIH*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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İlgili Fonlar [ACK, IIH]
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hisse Senedi Şemsiye Fon İçtüzük Değişikliği Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860483
BIST
16:48119.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 672,19
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
16:486,8596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
16:487,8308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0081
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
16:48399,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,67
|Açılış
|: 399,79
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.409.692
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.920
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BFREN
|606,50
|3.437.036
|% 9,99
|
|BERA
|7,93
|8.881.544
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|173.271.144
|% -9,87
|
|ASUZU
|16,47
|145.959.371
|% -7,21
|
|DITAS
|30,44
|4.312.925
|% -6,85
|
|IZFAS
|2,70
|362.996
|% -6,25
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,32
|1.062.572.629
|% 1,31
|
|SISE
|6,44
|955.573.209
|% 3,87
|
|GUSGR
|5,46
|877.163.181
|% 9,86
|
|ASELS
|33,02
|700.536.146
|% 1,41
|
|CEMAS
|1,82
|661.684.089
|% 5,81
|
|EKGYO
|2,32
|1.062.572.629
|% 1,31
|
|CEMAS
|1,82
|661.684.089
|% 5,81
|
|GUSGR
|5,46
|877.163.181
|% 9,86
|
|ADESE
|2,51
|394.988.409
|% 9,61
|
|SISE
|6,44
|955.573.209
|% 3,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6319
|8,6752
|% 0,47
|
|Frank
|7,2629
|7,3067
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8226
|1,8318
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|4,38
|
|Altın Gr.
|400
|400
|0,85
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.617
|17,60
|
|Tam
|2.673
|2.685
|18,10
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|8,90
|
|Çeyrek
|651
|658
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,65
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|4,32
|4,33
|0,06
|
|B. Petrol
|42,84
|42,84
|-0,30
|
Seans Raporu
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-
17:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 418, 04 artarak (% 0.31 ) 134, 797
-
17:00XU100
Endeks 119, 489 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 15, 225.00 milyon TL de
-
16:59AKGUV
Yüzde 9.77 oranında artışla 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 852, 995 adet işlem
-
16:58GLYHO
Yüzde 9.03 oranında artışla 4.83 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 092, 114 adet işlem
-
16:57DERAS
Yüzde 4.66 oranında artışla 7.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 577, 702 adet işlem