***ISY* *ACK* *IIH*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.07.2020 15:25
***ISY******ACK******IIH*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hisse Senedi Şemsiye Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860488
BIST
16:42119.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 726,01
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
16:426,8585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
16:427,8365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
16:42399,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,86
|Açılış
|: 399,95
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.409.692
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.920
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BFREN
|606,50
|3.430.971
|% 9,99
|
|BERA
|7,93
|8.865.661
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|173.264.640
|% -9,87
|
|ASUZU
|16,46
|144.738.818
|% -7,27
|
|DITAS
|30,44
|4.305.802
|% -6,85
|
|IZFAS
|2,70
|362.996
|% -6,25
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,32
|1.059.369.151
|% 1,31
|
|SISE
|6,43
|945.668.848
|% 3,71
|
|GUSGR
|5,46
|862.072.655
|% 9,86
|
|ASELS
|33,02
|700.399.873
|% 1,41
|
|CEMAS
|1,81
|660.907.217
|% 5,23
|
|EKGYO
|2,32
|1.059.369.151
|% 1,31
|
|CEMAS
|1,81
|660.907.217
|% 5,23
|
|ADESE
|2,51
|394.963.409
|% 9,61
|
|GUSGR
|5,46
|862.072.655
|% 9,86
|
|SISE
|6,43
|945.668.848
|% 3,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6373
|8,6806
|% 0,54
|
|Frank
|7,2653
|7,3090
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8225
|1,8317
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|3,44
|
|Altın Gr.
|401
|401
|1,62
|
|Cumhuriyet
|2.599
|2.621
|21,90
|
|Tam
|2.677
|2.689
|22,50
|
|Yarım
|1.299
|1.316
|11,00
|
|Çeyrek
|652
|659
|5,50
|
|Gümüş.Ons
|19,60
|19,63
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|4,35
|4,35
|0,08
|
|B. Petrol
|42,81
|42,81
|-0,33
|
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16:52FMIZP
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