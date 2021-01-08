***ISY* *ACU* *ACY* *ACZ* *ACO* *ACN* *YCY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.01.2021 13:25
***ISY******ACU******ACY******ACZ******ACO******ACN******YCY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ACO, ACY, ACU, ACZ, ACN, YCY]
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Kuruculuğu Devri ve Birleşme Hakkında Bilgilendirme
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898245
BIST
15:121.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 13,86
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.538
En Düşük
1.520
15:127,3491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 7,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
15:129,0089
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0137
|Açılış
|: 8,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
15:12446,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -5,17
|Açılış
|: 446,86
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler15:12
|YESIL
|151,80
|95.272.301
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|52.069.079
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|105.987.399
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|KOZAL
|118,50
|1.863.241.586
|% 9,22
|
|EKGYO
|2,53
|1.640.689.092
|% -2,69
|
|THYAO
|12,92
|1.227.772.914
|% 1,89
|
|SISE
|7,45
|1.094.182.081
|% 0,95
|
|OTKAR
|423,70
|1.014.793.181
|% -1,67
|
|EKGYO
|2,53
|1.640.689.092
|% -2,69
|
|SKBNK
|1,60
|452.429.520
|% 3,23
|
|PETKM
|5,26
|813.579.065
|% 0,19
|
|SISE
|7,45
|1.094.182.081
|% 0,95
|
|TSKB
|1,85
|262.778.909
|% -0,54
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3455
|7,3491
|% 0,01
|
|Euro
|8,9970
|9,0089
|% -0,15
|
|Sterlin
|9,9453
|9,9952
|% 0,11
|
|Frank
|8,2647
|8,3145
|% 0,02
|
|Riyal
|1,9502
|1,9600
|% -0,09
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-22,81
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-5,35
|
|Cumhuriyet
|2.963
|3.008
|-31,00
|
|Tam
|2.950
|3.026
|-30,33
|
|Yarım
|1.426
|1.464
|-14,67
|
|Çeyrek
|715
|732
|-7,34
|
|Gümüş.Ons
|26,63
|26,66
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,12
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|1,00
|
Seans Raporu
15:12
daha fazla
-
15:27KOZAL
Yüzde 8.76 oranında artışla 118.00 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 366, 221 adet işlem
-
15:26KOZAA
Yüzde 5.66 oranında artışla 16.80 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 168, 176 adet işlem
-
15:25MAVI
Yüzde 7.17 oranında artışla 56.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 138, 375 adet işlem
-
15:24GRNYO
Yüzde 9.82 oranında artışla 4.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 775, 905 adet işlem
-
15:22TMSN
Yüzde 4.98 oranında artışla 14.77 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 339, 066 adet işlem