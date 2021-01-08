***ISY* *ACU* *ACY* *ACZ* *ACO* *ACN* *YCY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ISY******ACU******ACY******ACZ******ACO******ACN******YCY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [ACO, ACY, ACU, ACZ, ACN, YCY]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon Kuruculuğu Devri ve Birleşme Hakkında Bilgilendirmehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898245BIST