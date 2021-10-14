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***ISY* *AYDEM*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

14.10.2021 15:40



***ISY******AYDEM*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

TASARRUFÇULARA VE KAMUOYUNA DUYURU Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş., 13 Ekim 2021 tarihinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta ve kurumsal internet sitesinde yayınladığı basın açıklamasında Şirketimiz aleyhine Aydem Yenilenebilir Enerji'nin halka arzının ilk gününde usulsüz açığa satış yaparak, şirket hisselerinin olağan fiyat akışına müdahale edildiği, ilk işlem gününde hisse fiyatında yanlış ve yanıltıcı izlenimler uyandırıldığı, bu şekilde hisse değeri ile Aydem Yenilenebilir Enerji'nin itibarını olumsuz etkilendiğine, Aydem Yenilenebilir Enerji'nin ve yatırımcılarının zarara uğratılmış ve mağdur edilmiş olduğuna dair asılsız ve mesnetsiz ithamlarda bulunmuştur.  İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş., yönetmekte olduğu 13milyar TL'yi aşan portföy büyüklüğü ile, Türkiye'nin en büyük %100 yerli sermayeli bağımsız portföy şirketidir. Bugün itibariyle 5 Bireysel Emeklilik Fonunun yöneticiliğini, 10 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, 8 Menkul Kıymet Yatırım Fonu ve 18 Serbest Yatırım Fonunun kuruculuk ve yöneticiliğini yapmakta olup 500'den fazla bireysel, tüzel ve yabancı kurumsal yatırımcının özel portföylerini yönetmektedir. Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz fonlar, yurt dışı kurumsal yatırımcımız ve yönetmekte olduğumuz  portföyler için, 2021 yılında yapılan halka arzlardan toplamda 947,3 milyon TL alım yapma suretiyle halka arzlardaki en büyük kurumsal yatırımcılardan birisi olarak sermaye piyasalarımızın gelişimine destek verilmiştir. Haksız ithamlara konu olan işlem, Aydem Yenilenebilir Enerji hisse senedi sırasının ("AYDEM") ilk işlem gününde sehven yapılan 130,000 lot satış işlemi olup, ilgili tarihteki AYDEM işlem hacminin yanlızca %0,19'una (bindebirvirgüldokuz) tekabül edip, fiyat hareketlerini etkilemesi imkanı bulunmamaktadır. Ayrıca söz konusu işleme ilişkin Şirketimiz portföyüne maddi bir çıkar sağlanmadığı düzenleyici kurum incelemesinde de net olarak belirtilmiştir.  AYDEM halka arzından diğer bir çok yatırımcı gibi portföylerimizin de zarar etmiş olmasına rağmen, her zaman yatırımcının yanında yer alan İstanbul Portföy, bu misyonunu devam ettirerek portföy yönetim sektöründe ilkleri yapmaya ve halka arzlarda yer almaya devam edecektir. Kurumumuza yapılan gerçekle bağdaşmayan açıklamalarla ilgili gerekli kanuni bütün haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna duyururuz. 14/10/2021 İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970731


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