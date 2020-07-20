***ISY* *FYA* *IFY* *IIP* *IIS* *IAF* *IZS* *IBE* *IAR* *IMF*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.07.2020 19:10
***ISY******FYA******IFY******IIP******IIS******IAF******IZS******IBE******IAR******IMF*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [FYA, IAF, IAR, IBE, IIP, IIS, IMF, IFY, IZS]
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Serbest Şemsiye Fon İçtüzük Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860586
BIST
18:05119.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 494,78
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
18:056,8585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8499
18:057,8502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0113
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
18:05400,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,62
|Açılış
|: 400,74
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
401,37
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|6,16
|51.886.034
|% 10,00
|
|YONGA
|26,40
|270.377
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|998.366
|% 10,00
|
|KENT
|1.510,40
|18.675.522
|% 10,00
|
|LINK
|28,82
|26.862.435
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,02
|174.067.393
|% -9,87
|
|AYES
|4,50
|213.806
|% -8,72
|
|ASUZU
|16,24
|169.208.482
|% -8,51
|
|AYEN
|5,52
|22.689.575
|% -8,00
|
|DITAS
|30,10
|5.431.166
|% -7,89
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ASELS
|33,14
|1.077.524.126
|% 1,78
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ADESE
|2,51
|397.494.772
|% 9,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6614
|8,7048
|% 0,82
|
|Frank
|7,2716
|7,3154
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8237
|1,8328
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|7,61
|
|Altın Gr.
|401
|401
|1,66
|
|Cumhuriyet
|2.603
|2.625
|25,90
|
|Tam
|2.681
|2.694
|26,60
|
|Yarım
|1.301
|1.318
|13,00
|
|Çeyrek
|653
|660
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|19,87
|19,89
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|4,38
|4,38
|0,11
|
|B. Petrol
|43,31
|43,31
|0,17
|