***ISY* *FYA* *IIP* *IIS* *IYP* *IAF* *ACZ* *IBE*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.05.2021 11:21
***ISY******FYA******IIP******IIS******IYP******IAF******ACZ******IBE*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ACZ, FYA, IAF, IBE, IIP, IIS, IYP]
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özel Durum Açıklaması (PENTA)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936134
BIST
14:141.446
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -15,04
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.442
14:148,2899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0177
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3223
En Düşük
8,2552
14:1410,1382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0998
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1437
En Düşük
10,0247
14:14490,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,12
|Açılış
|: 490,61
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
486,64
BIST En Aktif Hisseler14:14
|CEMAS
|1,32
|158.705.919
|% 10,00
|
|CANTE
|5,59
|146.390.412
|% 9,82
|
|ISGSY
|17,64
|20.318.803
|% 9,16
|
|INVEO
|142,50
|120.299.676
|% 7,95
|
|SONME
|30,74
|2.456.522
|% 7,48
|
|VAKFN
|12,60
|102.106.800
|% -9,94
|
|ADESE
|1,79
|52.018.040
|% -7,25
|
|SNKRN
|30,70
|263.947
|% -6,91
|
|JANTS
|71,60
|189.324.033
|% -6,89
|
|DIRIT
|5,41
|151.294
|% -6,72
|
|KRDMD
|8,78
|881.765.005
|% 0,80
|
|KOZAL
|130,20
|797.030.468
|% 1,32
|
|PETKM
|6,73
|701.736.333
|% 1,82
|
|THYAO
|13,36
|696.503.537
|% -0,07
|
|GARAN
|7,68
|555.211.764
|% -1,92
|
|CEMAS
|1,32
|158.705.919
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,87
|216.593.097
|% -2,60
|
|PETKM
|6,73
|701.736.333
|% 1,82
|
|KRDMD
|8,78
|881.765.005
|% 0,80
|
|YKBNK
|2,12
|165.269.931
|% -1,40
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2858
|8,2899
|% 0,21
|
|Euro
|10,1080
|10,1382
|% 0,99
|
|Sterlin
|11,6733
|11,7319
|% 0,22
|
|Frank
|9,1505
|9,2056
|% 0,07
|
|Riyal
|2,2034
|2,2145
|% 0,15
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|5,18
|
|Altın Gr.
|490
|490
|1,87
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,50
|27,53
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|67,92
|67,92
|-0,40
|