***ISY* *FYA* *IIP* *IIS* *IYP* *IAF* *ACZ* *PENTA* *IBE*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ISY******FYA******IIP******IIS******IYP******IAF******ACZ******PENTA******IBE*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler [PENTA]İlgili Fonlar [ACZ, FYA, IAF, IBE, IIP, IIS, IYP]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11-05-2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarÖzel Durum Açıklaması (Duyuruya, ilgili şirket PENTA'nın KAP sayfası ilave edilmiştir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936344BIST