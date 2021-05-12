***ISY* *FYA* *IIP* *IIS* *IYP* *IAF* *ACZ* *PENTA* *IBE*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.05.2021 10:14
***ISY******FYA******IIP******IIS******IYP******IAF******ACZ******PENTA******IBE*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler [PENTA]
İlgili Fonlar [ACZ, FYA, IAF, IBE, IIP, IIS, IYP]
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11-05-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özel Durum Açıklaması (Duyuruya, ilgili şirket PENTA'nın KAP sayfası ilave edilmiştir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936344
BIST
10:381.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,47
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
10:388,3081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0283
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3379
En Düşük
8,2733
10:3810,0946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0072
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1306
En Düşük
10,0522
10:38490,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,52
|Açılış
|: 490,65
|
|Önceki Kapanış
|: 489,13
|
491,72
En Düşük
487,22
BIST En Aktif Hisseler10:38
|YAPRK
|82,35
|1.762.021
|% 9,95
|
|CANTE
|6,14
|46.919.899
|% 9,84
|
|SERVE
|17,99
|69.603
|% 9,03
|
|GSRAY
|3,51
|112.011.602
|% 9,01
|
|LUKSK
|64,15
|929.989
|% 7,63
|
|VAKFN
|11,34
|108.645.649
|% -10,00
|
|FENER
|23,52
|64.758.075
|% -9,95
|
|IHGZT
|1,47
|3.665.123
|% -9,82
|
|BJKAS
|9,15
|52.245.321
|% -9,58
|
|DENGE
|5,26
|32.502
|% -7,72
|
|THYAO
|13,12
|170.084.412
|% -1,72
|
|KRDMD
|8,56
|126.340.055
|% -0,23
|
|PETKM
|6,54
|114.045.937
|% -1,36
|
|GSRAY
|3,51
|112.011.602
|% 9,01
|
|EREGL
|20,22
|111.615.023
|% 0,60
|
|CEMAS
|1,38
|91.996.053
|% 4,55
|
|GSRAY
|3,51
|112.011.602
|% 9,01
|
|YKBNK
|2,11
|63.773.873
|% -0,47
|
|KARSN
|4,33
|85.318.872
|% -1,81
|
|PETKM
|6,54
|114.045.937
|% -1,36
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3056
|8,3081
|% 0,34
|
|Euro
|10,0798
|10,0946
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,7360
|11,7948
|% 0,54
|
|Frank
|9,1698
|9,2250
|% 0,49
|
|Riyal
|2,2126
|2,2237
|% 0,53
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-3,05
|
|Altın Gr.
|491
|491
|2,21
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,48
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,00
|
|B. Petrol
|68,94
|68,94
|0,39
|