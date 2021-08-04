***ISY* *FYA* *IIP* *IIS* *IYP* *IAF* *PENTA*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.08.2021 15:50
***ISY******FYA******IIP******IIS******IYP******IAF******PENTA*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler [PENTA]
İlgili Fonlar [FYA, IAF, IIP, IIS, IYP]
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özel Durum Açıklaması (PENTA)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954676
BIST
15:521.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,78
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
15:528,4263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0214
|Açılış
|: 8,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4558
En Düşük
8,3721
15:5210,0293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0497
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0467
En Düşük
9,9509
15:52495,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 6,43
|Açılış
|: 495,48
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
495,75
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler15:50
|ISGSY
|10,67
|35.079.407
|% 10,00
|
|KTSKR
|29,30
|10.377.488
|% 9,98
|
|SEKUR
|26,02
|34.366.693
|% 9,97
|
|AGYO
|3,53
|30.548.392
|% 9,97
|
|ORMA
|34,62
|1.469.921
|% 9,97
|
|METUR
|4,98
|178.212.227
|% -9,95
|
|ITTFH
|1,62
|54.591.169
|% -5,26
|
|CRFSA
|39,00
|4.843.041
|% -3,47
|
|CASA
|110,20
|333.660
|% -3,33
|
|CEOEM
|8,35
|20.363.044
|% -3,24
|
|GARAN
|9,04
|1.509.301.258
|% 2,03
|
|THYAO
|12,77
|558.388.765
|% 1,11
|
|AKBNK
|5,42
|478.541.226
|% 1,31
|
|KRDMD
|7,90
|441.772.647
|% 1,41
|
|SISE
|7,83
|334.106.776
|% 0,51
|
|GARAN
|9,04
|1.509.301.258
|% 2,03
|
|YKBNK
|2,46
|263.534.700
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,37
|138.282.475
|% 3,01
|
|AKBNK
|5,42
|478.541.226
|% 1,31
|
|EKGYO
|1,81
|113.698.544
|% 0,56
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4276
|8,4327
|% 0,33
|
|Euro
|10,0248
|10,0296
|% 0,50
|
|Sterlin
|11,7201
|11,7788
|% 0,55
|
|Frank
|9,3041
|9,3601
|% 0,53
|
|Riyal
|2,2420
|2,2532
|% 0,37
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|17,02
|
|Altın Gr.
|494
|495
|5,50
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.329
|21,00
|
|Tam
|3.261
|3.344
|18,07
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|8,74
|
|Çeyrek
|791
|809
|4,37
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,92
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|0,11
|
|B. Petrol
|71,35
|71,35
|-1,06
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:01TOASO
Yüzde 5.03 oranında artışla 38.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 848, 799 adet işlem
-
16:00XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 9, 663.00 milyon TL de
-
16:00VBTYZ
Yüzde 7.52 oranında artışla 18.58 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 113, 272 adet işlem
-
15:59OZRDN
Yüzde 5.12 oranında artışla 8.63 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 982 adet işlem
-
15:58SELGD
Yüzde 4.19 oranında artışla 4.97 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 441, 623 adet işlem