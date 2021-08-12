***ISY* *FYA* *IIP* *IIS* *ODAS* *IAF* *IBE*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.08.2021 16:59
***ISY******FYA******IIP******IIS******ODAS******IAF******IBE*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler [ODAS]
İlgili Fonlar [FYA, IAF, IBE, IIP, IIS]
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Özel Durum Açıklaması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957608
BIST
17:111.444
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 32,63
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
17:118,5691
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0558
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
17:1110,0680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0703
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
17:11481,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -4,16
|Açılış
|: 481,58
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler17:11
|VKFYO
|6,82
|27.863.839
|% 10,00
|
|MIPAZ
|4,63
|92.617.912
|% 9,98
|
|DOBUR
|19,61
|3.810.944
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,86
|4.066.768
|% 9,94
|
|VAKFN
|8,96
|149.516.916
|% 9,94
|
|FADE
|8,66
|149.553.022
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|30.717.614
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.476.731
|% -9,88
|
|EDIP
|3,79
|80.995.544
|% -7,79
|
|COSMO
|10,25
|134.908
|% -7,24
|
|TUPRS
|98,45
|923.623.183
|% 2,02
|
|YKBNK
|2,50
|737.931.602
|% 3,31
|
|GENIL
|14,39
|591.918.367
|% -5,64
|
|THYAO
|12,44
|561.631.757
|% 1,88
|
|PETKM
|5,93
|449.447.061
|% 2,77
|
|ODAS
|1,35
|96.695.365
|% -0,74
|
|GWIND
|3,95
|211.504.854
|% 2,86
|
|GENIL
|14,39
|591.918.367
|% -5,64
|
|IHLGM
|0,99
|18.613.143
|% 2,06
|
|FADE
|8,66
|149.553.022
|% -9,98
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5656
|8,5691
|% -0,65
|
|Euro
|10,0636
|10,0680
|% -0,69
|
|Sterlin
|11,8274
|11,8867
|% -0,79
|
|Frank
|9,2543
|9,3100
|% -0,69
|
|Riyal
|2,2792
|2,2907
|% -0,59
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-4,61
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|3.206
|3.254
|-17,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,14
|
|B. Petrol
|71,46
|71,46
|0,02
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:25CRDFA
Yüzde 8.78 oranında artışla 4.71 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 485, 553 adet işlem
-
17:22KTSKR
Yüzde 5.55 oranında artışla 40.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 573, 730 adet işlem
-
17:21XU100
Endeks 1, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 35 üstünde . İşlem hacmi 13, 710.00 milyon TL de
-
17:21MIPAZ
Yüzde 9.98 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 601, 483 adet işlem
-
17:17KTSKR
Yüzde 9.90 oranında artışla 42.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 481, 738 adet işlem