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***ISY* *IST* *ACY* *ACO*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

11.02.2021 21:35



***ISY******IST******ACY******ACO*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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İlgili Fonlar [ACO, ACY, IST]
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Genel Açıklama

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2020 tarih 12233903 - 305.01.01 -13497 sayılı yazısı ile, kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Actus Portföy Borçlanma Araçları Fonu ile Actus Portföy 2020 Yatırım Dönemli Değişken Fon'un,  İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu bünyesinde birleştirilmesine izin verilmesi onaylanmıştır.
Bu çerçevede, birleşme tarihi (yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi) 12 Şubat 2021 olarak belirlenmiştir.
11/02/2021 itibariyle, Actus Portföy Borçlanma Araçları Fonu'un birim pay değeri olan 1.719497 sayısının,  İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu birim pay değeri olan 0.032512 sayısına bölünmesi suretiyle, birleşme işlemlerinde kullanılacak değişim oranı 52.8880720964567 olarak belirlenmiştir. 
11/02/2021 itibariyle, Actus Portföy 2020 Yatırım Dönemli Değişken Fon'un birim pay değeri olan 1.837308 sayısının, İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu birim pay değeri olan 0.032512 sayısına bölünmesi suretiyle, birleşme işlemlerinde kullanılacak değişim oranı 56.511687992126 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909230


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