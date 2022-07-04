***ISY* *IST* *IJV*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ISY******IST******IJV*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [IST, IJV]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUKurucusu olduğumuz "İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları(TL)Fonu" ve "İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası(TL)Fonu"nda yarım iş günlerinde TEFAS platformu üzerinde alım/satım işlemleri emir kabul son saati 10:00 olarak güncellenmiştir.Saygılarımızla,İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041108BIST