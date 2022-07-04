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***ISY* *IST* *IJV*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

04.07.2022 15:18
***ISY* *IST* *IJV*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***ISY******IST******IJV*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
 
Kurucusu olduğumuz "İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları(TL)Fonu" ve  "İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası(TL)Fonu"nda yarım iş günlerinde TEFAS platformu üzerinde alım/satım işlemleri emir kabul son saati 10:00 olarak güncellenmiştir.
 
Saygılarımızla,
          
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041108


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BERA 15,38 512.439.771 % 9,94  
OYAYO 9,51 10.332.275 % 9,94  
PEGYO 2,12 40.019.989 % 9,84  
MNDRS 3,58 36.884.428 % 9,82  
KLKIM 23,66 139.664.156 % 8,63  
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Dolar 16,8246 16,8275 % 0,44  
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Riyal 4,4714 4,4938 % 0,45  
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Altın Ons 1.808 1.809 -3,01  
Altın Gr. 979 980 3,93  
Cumhuriyet 6.540 6.639 23,00  
Tam 6.541 6.631 41,00  
Yarım 3.202 3.242 20,00  
Çeyrek 1.604 1.621 10,00  
Gümüş.Ons 19,94 19,96 0,07  
Gümüş Gr. 10,79 10,81 0,09  
B. Petrol 114 114 2,06  
Seans Raporu 17:59
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