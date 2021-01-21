***ISY* *IST*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.01.2021 13:14
***ISY******IST*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Fon Devir - Unvan Değişikliği ve Birleşme İşlemleri Hk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903632
BIST
13:191.575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,60
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.572
13:197,4039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0152
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4232
En Düşük
7,3823
13:199,0021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0165
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9624
13:19445,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,39
|Açılış
|: 445,36
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
443,81
BIST En Aktif Hisseler13:19
|PKENT
|1.576,40
|6.157.799
|% 10,00
|
|DITAS
|40,92
|4.285.516
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|656.961
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.659.008
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|2.332.407
|% 10,00
|
|OYAYO
|10,67
|82.216.692
|% -7,70
|
|BASCM
|15,50
|505.892
|% -7,02
|
|UMPAS
|2,19
|421.080
|% -6,41
|
|AVHOL
|7,30
|12.458.907
|% -6,05
|
|KLNMA
|32,78
|1.198.581
|% -4,99
|
|EKGYO
|2,55
|1.156.851.823
|% 3,66
|
|GARAN
|10,20
|941.019.782
|% 1,49
|
|KARSN
|4,43
|708.086.058
|% 7,00
|
|SISE
|7,96
|489.786.149
|% -1,73
|
|THYAO
|13,32
|470.092.665
|% 0,45
|
|EKGYO
|2,55
|1.156.851.823
|% 3,66
|
|KARSN
|4,43
|708.086.058
|% 7,00
|
|SKBNK
|1,59
|227.894.556
|% 0,63
|
|TSKB
|1,96
|269.202.287
|% -1,01
|
|IHLGM
|1,48
|199.611.156
|% 2,07
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4009
|7,4039
|% -0,20
|
|Euro
|8,9929
|9,0021
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,1424
|10,1933
|% 0,48
|
|Frank
|8,3170
|8,3672
|% 0,20
|
|Riyal
|1,9686
|1,9785
|% -0,08
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|1,06
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|2.952
|2.997
|13,00
|
|Tam
|2.938
|3.012
|4,85
|
|Yarım
|1.420
|1.457
|2,35
|
|Çeyrek
|712
|729
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,89
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,62
|55,62
|-0,46
|