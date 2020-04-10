***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarFYA İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Ak Yatırım A.Ş. 4.521,91 % 0,021 % 0,0408 % 194,2029Alternatif Yatırım A.Ş. 6.424,02 % 0,02 % 0,0579 % 289,6885BGC Yatırım A.Ş. 23.408,26 % 0,03 % 0,2111 % 703,6898Global Yatırım A.Ş. 21.171,65 % 0,0179 % 0,1909 % 1.069,7132İnfo Yatırım A.Ş. 219,68 % 0,016 % 0,002 % 12,383İş Yatırım A.Ş. 115.935,64 % 0,0133 % 1,0456 % 7.887,7734Oyak Yatırım A.Ş. 1.331,44 % 0,017 % 0,012 % 70,6361Tacirler Yatırım A.Ş. 7.195,72 % 0,0171 % 0,0649 % 379,518Tera Yatırım A.Ş. 60.893,49 % 0,0168 % 0,5492 % 3.269,0046Yatırım Finansman A.Ş. 2.552,09 % 0,02 % 0,023 % 115,0857Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 1.413,96 % 0,012 % 0,0128 % 106,5313http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837302BIST