***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.04.2020 20:17
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
FYA İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ak Yatırım A.Ş. 4.521,91 % 0,021 % 0,0408 % 194,2029
Alternatif Yatırım A.Ş. 6.424,02 % 0,02 % 0,0579 % 289,6885
BGC Yatırım A.Ş. 23.408,26 % 0,03 % 0,2111 % 703,6898
Global Yatırım A.Ş. 21.171,65 % 0,0179 % 0,1909 % 1.069,7132
İnfo Yatırım A.Ş. 219,68 % 0,016 % 0,002 % 12,383
İş Yatırım A.Ş. 115.935,64 % 0,0133 % 1,0456 % 7.887,7734
Oyak Yatırım A.Ş. 1.331,44 % 0,017 % 0,012 % 70,6361
Tacirler Yatırım A.Ş. 7.195,72 % 0,0171 % 0,0649 % 379,518
Tera Yatırım A.Ş. 60.893,49 % 0,0168 % 0,5492 % 3.269,0046
Yatırım Finansman A.Ş. 2.552,09 % 0,02 % 0,023 % 115,0857
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 1.413,96 % 0,012 % 0,0128 % 106,5313
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837302
BIST