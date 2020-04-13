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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

13.04.2020 15:09
GÜNCEL HABERLER



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

IIP İstanbul Portföy Aries Serbest Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ak Yatırım A.Ş. 1.965,41 % 0,021 % 0,0016 % 7,6847
A1 Capital Yatırım A.Ş. 1.194,32 % 0,017 % 0,001 % 5,7685
Alternatif Yatırım A.Ş. 7.052,71 % 0,02 % 0,0058 % 28,9539
BGC Yatırım A.Ş. 23.340,52 % 0,03 % 0,0192 % 63,8792
Deniz Yatırım A.Ş. 27.353,62 % 0,0018 % 0,0225 % 1.263,3084
İnfo Yatırım A.Ş. 1.110,94 % 0,016 % 0,0009 % 5,701
İş Yatırım A.Ş. 65.722,37 % 0,0232 % 0,054 % 232,7801
Oyak Yatırım A.Ş. 742,74 % 0,0179 % 0,0006 % 3,4165
Tacirler Yatırım A.Ş. 34.006,44 % 0,021 % 0,0279 % 132,9609
TEB Yatırım A.Ş. 1.393,29 % 0,03 % 0,0011 % 3,8143
Tera Yatırım A.Ş. 35.188,15 % 0,0168 % 0,0289 % 171,9764
Yatırım Finansman A.Ş. 38.084,07 % 0,021 % 0,0313 % 148,9037



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837453


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PETUN 12,32 19.238.089 % 10,00  
TSPOR 4,73 366.046.283 % 10,00  
YBTAS 5.740,00 665.710 % 10,00  
KLNMA 44,44 64.582.176 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4852 8,5277 % 2,04  
Frank 7,0014 7,0435 % 1,38  
Riyal 1,8017 1,8107 % 1,43  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.720 33,27  
Altın Gr. 375 376 12,08  
Cumhuriyet 2.400 2.460 80,30  
Tam 2.467 2.532 86,40  
Yarım 1.200 1.232 40,20  
Çeyrek 602 616 20,30  
Gümüş.Ons 15,38 15,42 0,00  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 0,04  
B. Petrol 31,91 31,91 0,43  
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