***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2020 15:09
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
IIP İstanbul Portföy Aries Serbest Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ak Yatırım A.Ş. 1.965,41 % 0,021 % 0,0016 % 7,6847
A1 Capital Yatırım A.Ş. 1.194,32 % 0,017 % 0,001 % 5,7685
Alternatif Yatırım A.Ş. 7.052,71 % 0,02 % 0,0058 % 28,9539
BGC Yatırım A.Ş. 23.340,52 % 0,03 % 0,0192 % 63,8792
Deniz Yatırım A.Ş. 27.353,62 % 0,0018 % 0,0225 % 1.263,3084
İnfo Yatırım A.Ş. 1.110,94 % 0,016 % 0,0009 % 5,701
İş Yatırım A.Ş. 65.722,37 % 0,0232 % 0,054 % 232,7801
Oyak Yatırım A.Ş. 742,74 % 0,0179 % 0,0006 % 3,4165
Tacirler Yatırım A.Ş. 34.006,44 % 0,021 % 0,0279 % 132,9609
TEB Yatırım A.Ş. 1.393,29 % 0,03 % 0,0011 % 3,8143
Tera Yatırım A.Ş. 35.188,15 % 0,0168 % 0,0289 % 171,9764
Yatırım Finansman A.Ş. 38.084,07 % 0,021 % 0,0313 % 148,9037
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837453
BIST