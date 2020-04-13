***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarIIP İstanbul Portföy Aries Serbest Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Ak Yatırım A.Ş. 1.965,41 % 0,021 % 0,0016 % 7,6847A1 Capital Yatırım A.Ş. 1.194,32 % 0,017 % 0,001 % 5,7685Alternatif Yatırım A.Ş. 7.052,71 % 0,02 % 0,0058 % 28,9539BGC Yatırım A.Ş. 23.340,52 % 0,03 % 0,0192 % 63,8792Deniz Yatırım A.Ş. 27.353,62 % 0,0018 % 0,0225 % 1.263,3084İnfo Yatırım A.Ş. 1.110,94 % 0,016 % 0,0009 % 5,701İş Yatırım A.Ş. 65.722,37 % 0,0232 % 0,054 % 232,7801Oyak Yatırım A.Ş. 742,74 % 0,0179 % 0,0006 % 3,4165Tacirler Yatırım A.Ş. 34.006,44 % 0,021 % 0,0279 % 132,9609TEB Yatırım A.Ş. 1.393,29 % 0,03 % 0,0011 % 3,8143Tera Yatırım A.Ş. 35.188,15 % 0,0168 % 0,0289 % 171,9764Yatırım Finansman A.Ş. 38.084,07 % 0,021 % 0,0313 % 148,9037http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837453BIST