***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarIIS İstanbul Portföy İkinci serbest Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Ak Yatırım A.Ş. 4.892,18 % 0,021 % 0,008 % 38,2694A1 Capital Yatırım A.Ş. 9.006,75 % 0,017 % 0,0148 % 87,0349Alternatif Yatırım A.Ş. 72.707,97 % 0,021 % 0,1194 % 568,765BGC Yatırım A.Ş. 201.740,88 % 0,03 % 0,3314 % 1.104,6308Deniz Yatırım A.Ş. 14.569,28 % 0,0016 % 0,0239 % 1.516,7302Gedik Yatırım A.Ş. 5.468,56 % 0,02 % 0,009 % 44,9124Global Yatırım A.Ş. 106.328,97 % 0,0179 % 0,1747 % 978,4934ICBC Yatırım A.Ş. 46.713,6 % 0,02 % 0,0767 % 383,8035İnfo Yatırım A.Ş. 20.920,78 % 0,016 % 0,0344 % 214,7969İş Yatırım A.Ş. 646.255,25 % 0,023 % 1,0616 % 4.613,7023Oyak Yatırım A.Ş. 20.169,67 % 0,0179 % 0,0331 % 185,6224Phillip Capital Yatırım A.Ş. 14.708,54 % 0,0178 % 0,0242 % 135,3635Piramit Yatırım A.Ş. 10.118,32 % 0,016 % 0,0166 % 103,8861Tacirler Yatırım A.Ş. 6.820,41 % 0,021 % 0,0112 % 53,3529TEB Yatırım A.Ş. 37.818,77 % 0,0315 % 0,0621 % 197,2424Tera Yatırım A.Ş. 203.244,58 % 0,0168 % 0,3339 % 1.987,3752Vakıf Yatırım A.Ş. 20.135,01 % 0,021 % 0,0331 % 157,508Yatırım Finansman A.Ş. 24.109,45 % 0,021 % 0,0396 % 188,5986http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837454BIST