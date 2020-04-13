***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2020 15:09
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
IIS İstanbul Portföy İkinci serbest Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ak Yatırım A.Ş. 4.892,18 % 0,021 % 0,008 % 38,2694
A1 Capital Yatırım A.Ş. 9.006,75 % 0,017 % 0,0148 % 87,0349
Alternatif Yatırım A.Ş. 72.707,97 % 0,021 % 0,1194 % 568,765
BGC Yatırım A.Ş. 201.740,88 % 0,03 % 0,3314 % 1.104,6308
Deniz Yatırım A.Ş. 14.569,28 % 0,0016 % 0,0239 % 1.516,7302
Gedik Yatırım A.Ş. 5.468,56 % 0,02 % 0,009 % 44,9124
Global Yatırım A.Ş. 106.328,97 % 0,0179 % 0,1747 % 978,4934
ICBC Yatırım A.Ş. 46.713,6 % 0,02 % 0,0767 % 383,8035
İnfo Yatırım A.Ş. 20.920,78 % 0,016 % 0,0344 % 214,7969
İş Yatırım A.Ş. 646.255,25 % 0,023 % 1,0616 % 4.613,7023
Oyak Yatırım A.Ş. 20.169,67 % 0,0179 % 0,0331 % 185,6224
Phillip Capital Yatırım A.Ş. 14.708,54 % 0,0178 % 0,0242 % 135,3635
Piramit Yatırım A.Ş. 10.118,32 % 0,016 % 0,0166 % 103,8861
Tacirler Yatırım A.Ş. 6.820,41 % 0,021 % 0,0112 % 53,3529
TEB Yatırım A.Ş. 37.818,77 % 0,0315 % 0,0621 % 197,2424
Tera Yatırım A.Ş. 203.244,58 % 0,0168 % 0,3339 % 1.987,3752
Vakıf Yatırım A.Ş. 20.135,01 % 0,021 % 0,0331 % 157,508
Yatırım Finansman A.Ş. 24.109,45 % 0,021 % 0,0396 % 188,5986
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837454
BIST