***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2020 07:11
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
IPB İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 2.563,08 % 0,002 % 0,2166 % 10.970,7379
Global Yatırım A.Ş. 911,72 % 0,0192 % 0,077 % 400,9265
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859608
BIST
11:26118.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 40,88
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.542
11:266,8675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0076
|Açılış
|: 6,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8675
En Düşük
6,8552
11:267,7926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0084
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,7935
En Düşük
7,7736
11:26397,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 397,46
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
396,07
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|592,90
|21.959.714
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|404.597
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|404.597
|% 10,00
|
|FMIZP
|60,55
|13.517.205
|% 9,99
|
|BFREN
|455,80
|5.472.335
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|1.790.435
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|6.607.085
|% -9,96
|
|IZFAS
|2,89
|177.808
|% -7,67
|
|ATSYH
|1,88
|11.282
|% -6,00
|
|UFUK
|5,41
|12.043
|% -5,91
|
|EKGYO
|2,34
|762.733.813
|% 3,08
|
|ODAS
|2,92
|361.318.190
|% -1,02
|
|GARAN
|7,97
|335.292.333
|% 0,00
|
|THYAO
|12,04
|326.923.105
|% 0,58
|
|EREGL
|8,95
|281.278.124
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,34
|762.733.813
|% 3,08
|
|SKBNK
|1,69
|272.168.269
|% 2,42
|
|ODAS
|2,92
|361.318.190
|% -1,02
|
|ZOREN
|2,90
|261.193.026
|% 3,94
|
|ALBRK
|1,85
|165.263.046
|% 2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5648
|8,6078
|% -0,23
|
|Frank
|7,2709
|7,3147
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-2,26
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.588
|2.607
|0,20
|
|Tam
|2.666
|2.675
|0,20
|
|Yarım
|1.294
|1.309
|0,10
|
|Çeyrek
|647
|655
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|19,01
|19,06
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,21
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,23
|42,23
|-0,49
|