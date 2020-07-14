***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2020 07:13
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
IAR İstanbul Portföy Dördüncü Serbest Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 51.980,11 % 0,0161 % 0,2407 % 1.499,7948
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859609
BIST
11:26118.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 40,88
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.542
11:266,8675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0076
|Açılış
|: 6,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8675
En Düşük
6,8552
11:267,7926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0084
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,7935
En Düşük
7,7736
11:26397,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 397,46
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
396,07
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|592,90
|21.959.714
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|404.597
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|404.597
|% 10,00
|
|FMIZP
|60,55
|13.517.205
|% 9,99
|
|BFREN
|455,80
|5.472.335
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|1.790.435
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|6.607.085
|% -9,96
|
|IZFAS
|2,89
|177.808
|% -7,67
|
|ATSYH
|1,88
|11.282
|% -6,00
|
|UFUK
|5,41
|12.043
|% -5,91
|
|EKGYO
|2,34
|762.733.813
|% 3,08
|
|ODAS
|2,92
|361.318.190
|% -1,02
|
|GARAN
|7,97
|335.292.333
|% 0,00
|
|THYAO
|12,04
|326.923.105
|% 0,58
|
|EREGL
|8,95
|281.278.124
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,34
|762.733.813
|% 3,08
|
|SKBNK
|1,69
|272.168.269
|% 2,42
|
|ODAS
|2,92
|361.318.190
|% -1,02
|
|ZOREN
|2,90
|261.193.026
|% 3,94
|
|ALBRK
|1,85
|165.263.046
|% 2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5648
|8,6078
|% -0,23
|
|Frank
|7,2709
|7,3147
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-3,70
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|2.647
|2.687
|-10,00
|
|Tam
|2.664
|2.674
|-1,40
|
|Yarım
|1.293
|1.308
|-0,70
|
|Çeyrek
|647
|655
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|18,94
|18,97
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,20
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,17
|42,17
|-0,55
|
Seans Raporu
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11:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 73, 96 artarak (% 0.05 ) 134, 810
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11:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, SKBNK, ODAS
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11:41
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, ODAS, GARAN
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11:41XU100
Endeks 118, 451 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 7, 051.00 milyon TL de
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11:41OZKGY
Yüzde 6.86 oranında artışla 4.83 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 453, 925 adet işlem