***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2020 07:46
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
IIH İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ak Yatırım A.Ş. 15.248,35 % 0,021 % 0,231 % 1.101,1191
İş Yatırım A.Ş. 1.793,43 % 0,002 % 0,0272 % 1.359,8389
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859614
BIST
10:30118.073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -325,58
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.411
En Düşük
117.542
10:306,8669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8669
En Düşük
6,8552
10:307,7811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0031
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7935
En Düşük
7,7736
10:30397,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,27
|Açılış
|: 397,27
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
396,07
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|592,90
|20.945.262
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|222.786
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|222.786
|% 10,00
|
|KONYA
|348,30
|23.538.599
|% 7,87
|
|DOBUR
|19,05
|1.292.950
|% 7,20
|
|VKFYO
|4,60
|1.322.491
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|5.011.201
|% -9,96
|
|UFUK
|5,41
|12.043
|% -5,91
|
|MRGYO
|2,38
|676.929
|% -5,18
|
|KPHOL
|3,51
|17.550
|% -5,14
|
|EKGYO
|2,33
|557.622.530
|% 2,64
|
|EREGL
|8,97
|199.858.162
|% 0,79
|
|ODAS
|2,91
|151.879.567
|% -1,36
|
|KRDMD
|3,13
|128.567.122
|% -0,32
|
|GUSGR
|4,66
|121.730.594
|% 2,64
|
|EKGYO
|2,33
|557.622.530
|% 2,64
|
|ODAS
|2,91
|151.879.567
|% -1,36
|
|ALBRK
|1,82
|93.616.175
|% 1,11
|
|IHLGM
|1,82
|91.860.031
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,38
|118.074.914
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5723
|8,6153
|% -0,14
|
|Frank
|7,2659
|7,3097
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|-5,05
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|2.585
|2.606
|-1,20
|
|Tam
|2.663
|2.674
|-1,20
|
|Yarım
|1.293
|1.308
|-0,60
|
|Çeyrek
|646
|655
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,95
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,20
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,98
|41,98
|-0,74
|