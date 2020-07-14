***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2020 18:37
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
FYA İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ak Yatırım A.Ş. 36.822,35 % 0,021 % 0,2934 % 1.396,9399
Alternatif Yatırım A.Ş. 6.757,74 % 0,021 % 0,0538 % 256,3703
BGC Yatırım A.Ş. 27.223,4 % 0,03 % 0,2169 % 722,9479
Global Yatırım A.Ş. 29.597,31 % 0,0179 % 0,2358 % 1.320,9918
İnfo Yatırım A.Ş. 5.487,38 % 0,016 % 0,0437 % 273,2326
İş Yatırım A.Ş. 185.224,84 % 0,0125 % 1,4757 % 11.815,4976
Oyak Yatırım A.Ş. 1.398,01 % 0,0178 % 0,0111 % 62,3964
Tacirler Yatırım A.Ş. 8.836,9 % 0,021 % 0,0704 % 335,247
Tera Yatırım A.Ş. 173.690,99 % 0,0163 % 1,3838 % 8.501,4952
Yatırım Finansman A.Ş. 2.679,7 % 0,021 % 0,0213 % 101,6609
Yapıkredi Yatırım A.Ş. 1.710,82 % 0,012 % 0,0136 % 113,8661
Gedik Yatırım A.Ş. 18.319 % 0,02 % 0,1459 % 729,7234
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859872
BIST