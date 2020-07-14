***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarIIP İstanbul Portföy Aries Serbest Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)A1 Capital Yatırım A.Ş. 1.197,88 % 0,017 % 0,0009 % 5,4834Ak Yatırım A.Ş. 2.179,84 % 0,021 % 0,0017 % 8,078Alternatif Yatırım A.Ş. 7.056,69 % 0,02 % 0,0055 % 27,4575BGC Yatırım A.Ş. 31.441,33 % 0,03 % 0,0245 % 81,5553Deniz Yatırım A.Ş. 63.701,12 % 0,002 % 0,0496 % 2.516,9181İnfo Yatırım A.Ş. 1.449,48 % 0,016 % 0,0011 % 7,0499İş Yatırım A.Ş. 102.475,14 % 0,0202 % 0,0797 % 394,5658Oyak Yatırım A.Ş. 742,74 % 0,0179 % 0,0006 % 3,2381Tacirler Yatırım A.Ş. 34.006,44 % 0,021 % 0,0265 % 126,0179TEB Yatırım A.Ş. 1.497,65 % 0,03 % 0,0012 % 3,8858Tera Yatırım A.Ş. 56.834,18 % 0,0166 % 0,0442 % 266,1865Yatırım Finansman A.Ş. 38.104,39 % 0,021 % 0,0297 % 141,2044http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859882BIST