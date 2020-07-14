***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2020 19:17
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
IIP İstanbul Portföy Aries Serbest Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
A1 Capital Yatırım A.Ş. 1.197,88 % 0,017 % 0,0009 % 5,4834
Ak Yatırım A.Ş. 2.179,84 % 0,021 % 0,0017 % 8,078
Alternatif Yatırım A.Ş. 7.056,69 % 0,02 % 0,0055 % 27,4575
BGC Yatırım A.Ş. 31.441,33 % 0,03 % 0,0245 % 81,5553
Deniz Yatırım A.Ş. 63.701,12 % 0,002 % 0,0496 % 2.516,9181
İnfo Yatırım A.Ş. 1.449,48 % 0,016 % 0,0011 % 7,0499
İş Yatırım A.Ş. 102.475,14 % 0,0202 % 0,0797 % 394,5658
Oyak Yatırım A.Ş. 742,74 % 0,0179 % 0,0006 % 3,2381
Tacirler Yatırım A.Ş. 34.006,44 % 0,021 % 0,0265 % 126,0179
TEB Yatırım A.Ş. 1.497,65 % 0,03 % 0,0012 % 3,8858
Tera Yatırım A.Ş. 56.834,18 % 0,0166 % 0,0442 % 266,1865
Yatırım Finansman A.Ş. 38.104,39 % 0,021 % 0,0297 % 141,2044
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859882
BIST