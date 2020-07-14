***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2020 19:39
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
IIS İstanbul Portföy İkinci serbest Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
A1 Capital Yatırım A.Ş. 13.278,43 % 0,017 % 0,0191 % 112,2059
Ak Yatırım A.Ş. 39.957,05 % 0,021 % 0,0574 % 273,3324
Alternatif Yatırım A.Ş. 101.622,75 % 0,02 % 0,146 % 729,9255
BGC Yatırım A.Ş. 297.800,69 % 0,03 % 0,4278 % 1.425,9312
Deniz Yatırım A.Ş. 24.156,11 % 0,0018 % 0,0347 % 1.921,0603
Gedik Yatırım A.Ş. 10.557,05 % 0,02 % 0,0152 % 75,8235
Global Yatırım A.Ş. 229.282,73 % 0,0179 % 0,3294 % 1.845,0581
ICBC Yatırım A.Ş. 63.152,58 % 0,019 % 0,0907 % 476,6087
İnfo Yatırım A.Ş. 60.661,8 % 0,016 % 0,0871 % 544,64444
İş Yatırım A.Ş. 1.054.205,43 % 0,0232 % 1,5144 % 6.515,8668
Oyak Yatırım A.Ş. 53.887,33 % 0,017 % 0,0774 % 455,3603
Phillip Capital Yatırım A.Ş. 50.549,02 % 0,0179 % 0,0726 % 406,8106
Piramit Yatırım A.Ş. 18.784,06 % 0,016 % 0,027 % 168,65
Tacirler Yatırım A.Ş. 6.952,38 % 0,0171 % 0,01 % 58,4053
TEB Yatırım A.Ş. 135.935,61 % 0,0315 % 0,1953 % 619,9312
Tera Yatırım A.Ş. 647.060,64 % 0,0166 % 0,9295 % 5.588,0895
Vakıf Yatırım A.Ş. 37.314,62 % 0,0258 % 0,0536 % 207,9489
Yatırım Finansman A.Ş. 56.322,28 % 0,02 % 0,0809 % 404,5463
Burgan Yatırım A.Ş. 469,21 % 0,0315 % 0,0007 % 2,1398
Yapıkredi Yatırım A.Ş. 50.108,26 % 0,0107 % 0,072 % 673,4276
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859889
BIST