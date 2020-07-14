***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarIIS İstanbul Portföy İkinci serbest Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)A1 Capital Yatırım A.Ş. 13.278,43 % 0,017 % 0,0191 % 112,2059Ak Yatırım A.Ş. 39.957,05 % 0,021 % 0,0574 % 273,3324Alternatif Yatırım A.Ş. 101.622,75 % 0,02 % 0,146 % 729,9255BGC Yatırım A.Ş. 297.800,69 % 0,03 % 0,4278 % 1.425,9312Deniz Yatırım A.Ş. 24.156,11 % 0,0018 % 0,0347 % 1.921,0603Gedik Yatırım A.Ş. 10.557,05 % 0,02 % 0,0152 % 75,8235Global Yatırım A.Ş. 229.282,73 % 0,0179 % 0,3294 % 1.845,0581ICBC Yatırım A.Ş. 63.152,58 % 0,019 % 0,0907 % 476,6087İnfo Yatırım A.Ş. 60.661,8 % 0,016 % 0,0871 % 544,64444İş Yatırım A.Ş. 1.054.205,43 % 0,0232 % 1,5144 % 6.515,8668Oyak Yatırım A.Ş. 53.887,33 % 0,017 % 0,0774 % 455,3603Phillip Capital Yatırım A.Ş. 50.549,02 % 0,0179 % 0,0726 % 406,8106Piramit Yatırım A.Ş. 18.784,06 % 0,016 % 0,027 % 168,65Tacirler Yatırım A.Ş. 6.952,38 % 0,0171 % 0,01 % 58,4053TEB Yatırım A.Ş. 135.935,61 % 0,0315 % 0,1953 % 619,9312Tera Yatırım A.Ş. 647.060,64 % 0,0166 % 0,9295 % 5.588,0895Vakıf Yatırım A.Ş. 37.314,62 % 0,0258 % 0,0536 % 207,9489Yatırım Finansman A.Ş. 56.322,28 % 0,02 % 0,0809 % 404,5463Burgan Yatırım A.Ş. 469,21 % 0,0315 % 0,0007 % 2,1398Yapıkredi Yatırım A.Ş. 50.108,26 % 0,0107 % 0,072 % 673,4276http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859889BIST