***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2020 21:36
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
IIP İstanbul Portföy Aries Serbest Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
A1 Capital Yatırım A.Ş. 5.300,83 % 0,017 % 0,0034 % 19,7292
Ak Yatırım A.Ş. 2.475,94 % 0,021 % 0,0016 % 7,4598
Alternatif Yatırım A.Ş. 8.991,15 % 0,021 % 0,0057 % 27,0903
BGC Yatırım A.Ş. 52.503,19 % 0,03 % 0,0332 % 110,7262
Deniz Yatırım A.Ş. 72.428,91 % 0,002 % 0,0458 % 2.268,2795
İnfo Yatırım A.Ş. 1.661,46 % 0,016 % 0,0011 % 6,57
İş Yatırım A.Ş. 151.355,96 % 0,0135 % 0,0958 % 709,978
Oyak Yatırım A.Ş. 12.483 % 0,3 % 0,0079 % 2,6327
Tacirler Yatırım A.Ş. 34.006,44 % 0,0204 % 0,0215 % 105,5426
TEB Yatırım A.Ş. 12.040,44 % 0,0315 % 0,0076 % 24,1884
Tera Yatırım A.Ş. 82.247,82 % 0,0166 % 0,052 % 314,3024
Yatırım Finansman A.Ş. 38.104,39 % 0,021 % 0,0241 % 114,804
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881340
BIST