***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2021 11:12
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
IST İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 570.722,78 % 0,0022 % 0,0811 % 3.765,6529
Alternatif Yatırım A.Ş. 53.955 % 0,0017 % 0,0077 % 455,1107
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902532
BIST
11:141.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -9,16
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.543
En Düşük
1.532
11:147,4151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0542
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4169
En Düşük
7,3521
11:148,9879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0196
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
8,9991
En Düşük
8,9346
11:14440,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,98
|Açılış
|: 440,52
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
441,28
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler11:12
|PKENT
|1.076,90
|1.949.443
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|520.291
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|5.719.931
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|2.343.919
|% 9,99
|
|KSTUR
|208,20
|773.047
|% 9,98
|
|CASA
|121,50
|130.127
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|95.488
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|7.218.161
|% -9,98
|
|INTEM
|44,54
|819.714
|% -9,98
|
|UZERB
|78,10
|646.590
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,48
|731.628.238
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,49
|655.858.755
|% -3,86
|
|SISE
|7,90
|579.204.006
|% 2,20
|
|KRDMD
|6,58
|570.756.475
|% 2,65
|
|GARAN
|10,13
|335.826.392
|% -1,75
|
|EKGYO
|2,48
|731.628.238
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,49
|655.858.755
|% -3,86
|
|SKBNK
|1,63
|192.264.438
|% -0,61
|
|KRDMD
|6,58
|570.756.475
|% 2,65
|
|IHLGM
|1,38
|116.748.920
|% 0,73
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4052
|7,4091
|% 0,65
|
|Euro
|8,9783
|8,9851
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,0759
|10,1265
|% 0,25
|
|Frank
|8,2944
|8,3444
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9655
|1,9753
|% 0,45
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|4,68
|
|Altın Gr.
|440
|440
|2,81
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,41
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|-0,69
|
Seans Raporu
11:12
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11:25RODRG
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 14.42 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 107 adet işlem
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11:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 32 kaybederek (% -0.75 ) 1, 368
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11:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, SNKRN, YAPRK, POLTK, INVEO, SODSN, KSTUR, MERIT, PKENT, BURCE