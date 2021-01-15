***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2021 11:19
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
IPB İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 9.441,79 % 0,0021 % 0,1556 % 7.445,4921
Global Yatırım A.Ş. 110.083,16 % 0,0127 % 1,8146 % 14.263,1008
Tera Yatırım A.Ş. 103,31 % 0,0168 % 0,0017 % 10,1364
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902534
BIST
11:041.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -8,48
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.543
En Düşük
1.532
11:047,3988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0379
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4097
En Düşük
7,3521
11:048,9754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0071
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
8,9991
En Düşük
8,9346
11:04440,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,81
|Açılış
|: 440,34
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
441,28
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler11:04
|PKENT
|1.076,90
|1.949.443
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|520.291
|% 10,00
|
|MAALT
|189,40
|79.433.386
|% 9,99
|
|BURVA
|54,60
|5.383.813
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|2.343.919
|% 9,99
|
|CASA
|121,50
|130.127
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|95.488
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|7.021.765
|% -9,98
|
|INTEM
|44,54
|819.714
|% -9,98
|
|UZERB
|78,10
|646.590
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,50
|699.811.688
|% 0,81
|
|DOHOL
|3,52
|607.770.463
|% -3,03
|
|KRDMD
|6,59
|540.734.644
|% 2,81
|
|SISE
|7,82
|476.169.480
|% 1,16
|
|GARAN
|10,11
|312.516.860
|% -1,94
|
|EKGYO
|2,50
|699.811.688
|% 0,81
|
|DOHOL
|3,52
|607.770.463
|% -3,03
|
|SKBNK
|1,62
|190.532.237
|% -1,22
|
|KRDMD
|6,59
|540.734.644
|% 2,81
|
|IHLGM
|1,39
|111.314.235
|% 1,46
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3964
|7,3988
|% 0,51
|
|Euro
|8,9682
|8,9754
|% 0,08
|
|Sterlin
|10,0759
|10,1265
|% 0,25
|
|Frank
|8,2944
|8,3444
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9655
|1,9753
|% 0,45
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|4,68
|
|Altın Gr.
|440
|440
|2,81
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,41
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|-0,69
|
Seans Raporu
11:04
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-
11:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 66 kaybederek (% -0.93 ) 1, 665
-
11:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, DOHOL, TRKCM
-
11:18
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, EKGYO, SODA
-
11:18XU100
Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 7, 543.00 milyon TL de
-
11:17UZERB
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 78.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 279 adet işlem