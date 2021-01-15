***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2021 11:23
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ARE İstanbul Portfoy Yabancı (Gelişmekte Olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 16.560,83 % 0,0209 % 0,118 % 564,7012
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902536
BIST
11:261.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -8,68
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.543
En Düşük
1.532
11:267,4222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0613
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4236
En Düşük
7,3521
11:269,0018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0335
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0018
En Düşük
8,9346
11:26440,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,17
|Açılış
|: 440,71
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
441,28
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler11:24
|PKENT
|1.076,90
|1.961.289
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|520.291
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|5.919.112
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|2.343.919
|% 9,99
|
|TKURU
|332,70
|931.560
|% 9,98
|
|CASA
|121,50
|130.127
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|95.488
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|7.572.215
|% -9,98
|
|INTEM
|44,54
|819.714
|% -9,98
|
|UZERB
|78,10
|646.590
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,49
|758.801.601
|% 0,40
|
|DOHOL
|3,52
|717.854.783
|% -3,03
|
|SISE
|7,86
|673.989.808
|% 1,68
|
|KRDMD
|6,58
|591.262.952
|% 2,65
|
|GARAN
|10,14
|359.252.910
|% -1,65
|
|EKGYO
|2,49
|758.801.601
|% 0,40
|
|DOHOL
|3,52
|717.854.783
|% -3,03
|
|SKBNK
|1,62
|199.048.714
|% -1,22
|
|KRDMD
|6,58
|591.262.952
|% 2,65
|
|IHLGM
|1,39
|120.335.663
|% 1,46
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4194
|7,4254
|% 0,88
|
|Euro
|8,9944
|9,0016
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,0793
|10,1298
|% 0,28
|
|Frank
|8,2956
|8,3455
|% 0,37
|
|Riyal
|1,9666
|1,9765
|% 0,51
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|4,27
|
|Altın Gr.
|440
|441
|3,03
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,36
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,70
|55,70
|-0,72
|
Seans Raporu
11:24
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11:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, SISE, KOZAL
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 51 kaybederek (% -0.69 ) 1, 369
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11:38
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SUMAS, UZERB, INTEM, CASA, KUTPO
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