***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2021 12:03
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ACK İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Acar Yatırım A.Ş. 142.983,08 % 0,026 % 0,8471 % 3.257,1524
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902549
BIST
13:221.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,68
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.532
13:227,3892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0283
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4248
En Düşük
7,3521
13:228,9734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0051
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0047
En Düşük
8,9346
13:22441,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,48
|Açılış
|: 441,02
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
442,38
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler13:20
|SODSN
|35,20
|742.579
|% 10,00
|
|PKENT
|1.076,90
|2.035.595
|% 10,00
|
|POLTK
|481,10
|2.343.919
|% 9,99
|
|TKURU
|332,70
|1.939.308
|% 9,98
|
|KSTUR
|208,20
|1.423.463
|% 9,98
|
|SUMAS
|68,45
|363.127
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|35.437.171
|% -9,98
|
|UZERB
|78,10
|2.630.096
|% -9,97
|
|TACTR
|13,15
|536.999
|% -6,67
|
|CRFSA
|73,50
|20.430.962
|% -5,04
|
|SISE
|7,98
|1.331.755.500
|% 3,23
|
|EKGYO
|2,49
|1.089.615.971
|% 0,40
|
|DOHOL
|3,55
|965.093.555
|% -2,20
|
|KRDMD
|6,61
|781.849.282
|% 3,12
|
|THYAO
|13,22
|752.497.604
|% -0,30
|
|EKGYO
|2,49
|1.089.615.971
|% 0,40
|
|DOHOL
|3,55
|965.093.555
|% -2,20
|
|SKBNK
|1,62
|302.925.551
|% -1,22
|
|TSKB
|1,88
|329.363.675
|% 0,53
|
|SISE
|7,98
|1.331.755.500
|% 3,23
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3857
|7,3890
|% 0,38
|
|Euro
|8,9682
|8,9748
|% 0,07
|
|Sterlin
|10,0528
|10,1033
|% 0,02
|
|Frank
|8,2953
|8,3453
|% 0,37
|
|Riyal
|1,9641
|1,9740
|% 0,38
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|6,31
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,47
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,05
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,48
|55,48
|-0,94
|